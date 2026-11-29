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(Actualiza con la designación arbitral)

Oviedo/Pontevedra, 29 nov (EFE).- El Real Oviedo de Raúl González necesita ganar este lunes (Carlos Tartiere, 20:30 horas) al Celta Fortuna tras sumar dos derrotas en los dos primeros encuentros del técnico madrileño al frente del banquillo carbayón.

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Raúl recupera a Alberto Reina, ausente la semana pasada en Córdoba, pierde a un Aisar que se retiró del entrenamiento de esta mañana en el Tartiere debido a un golpe y mantiene las bajas por lesión de Pablo Sáenz, Dani Calvo y Chris Ramos.

Tras las dos derrotas ante Girona y Córdoba, la primera por 1-2 en el debut de Raúl y la segunda por un contundente 3-0 en el Nuevo Arcángel, el técnico oviedista podría hacer cambios en un once inicial que hasta ahora había repetido y el lateral Nacho Vidal, el mediocentro Villahermosa y el extremo Jacobo son candidatos a entrar por David Jiménez, Youness y Estanis Pedrola.

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El Oviedo necesita volver a ganar en el Carlos Tartiere, algo que solo ha hecho dos veces en lo que va de curso: los azules sumaron tres puntos en su estadio ante el Sporting en el derbi asturiano y ante el Eibar, pero empataron ante Granada y Burgos y cayeron frente al Leganés, Las Palmas y el ya mencionado Girona.

El equipo carbayón y el filial del Celta de Vigo no se enfrentaban en competición liguera desde la temporada 14/15, hace ya once años, cuando ambos coincidieron en el grupo 1 de Segunda B y el Oviedo, que ascendió aquel curso, venció tanto en la ida como en la vuelta a un equipo en el que estaban jugadores como Borja Iglesias o Luis Rioja.

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Esa necesidad del equipo de Raúl González la espera aprovechar el filial celeste para romper su racha de seis jornadas sin ganar, pese a que llega muy mermado por las bajas, ya sea por lesión o por la llamada de Claudio Giráldez.

El panorama es desolador para Fredi Álvarez, que solo ha podido trabajar con doce jugadores durante la semana. A las ausencias ya conocidas de los lesionados Bajcetic, Gavián y Somuah se unen las de Hugo Burcio, Andrés Antañón, Ángel Arcos, Anxo Rodríguez, Germain Milla y Adrià Capdevila, citados por Giráldez para ejercitarse con el primer equipo.

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Con los tres primeros, Fredi Álvarez no podrá hasta después del partido de Copa del Rey que el Celta jugará contra el Arosa. Un problema mayúsculo, ya que Arcos y Antañón eran piezas claves en su equipo. La buena noticia es que recupera al internacional paraguayo Hugo Cuenca, que no pudo jugar contra el Córdoba por una lesión muscular sufrida en el partido que su selección jugó contra Japón.

El entrenador gallego no descarta realizar un cambio de dibujo en el Carlos Tartiere. Su idea es hacer un partido largo para que la presión se apodere de los jugadores de Raúl González, al que elogió en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana.

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Posibles alineaciones:

Once Real Oviedo: Aarón Escandell; David Jiménez, Costas, Carlos Domínguez, Samu; Youness, Enzo Pérez; Ilyas, Goti, Estanis Pedrola; Isfan.

Celta Fortuna: Coke Carrillo; Anxo, Meixús, Ribes; Milla, Hugo Cuenca, Capdevila, Óscar Marcos, Joel López; Kibet y Álvaro Marín.

Árbitro: Alejandro Ojaos (Comité Murciano)

Estadio: Carlos Tartiere

Horario: 20:30. EFE

Pfg/pgc/dmg/og