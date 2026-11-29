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Madrid, 29 nov (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, lunes, nieblas matinales densas y extensas en ambas mesetas e interior de Galicia y tiempo estable y anticiclónico en el resto de España, con temperaturas que se mantienen, en general, con pocos cambios.

Se prevé una jornada estable en la península bajo la influencia de las altas presiones, aunque a primeras horas predominarán los cielos cubiertos con brumas y nieblas matinales en amplias zonas, más densas y extensas en regiones de ambas mesetas e interior de Lugo, que, a lo largo del día tenderán a levantar para quedar poco nuboso.

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No se prevén lluvias, salvo en los litorales de la fachada oriental donde, al igual que en Baleares predominarán intervalos nubosos con chubascos ocasionales, pudiendo ser más frecuentes e intensos en el entorno del cabo de la Nao.

En Canarias, intervalos nubosos en interiores y vertientes norte de las islas de mayor relieve con probables precipitaciones ocasionales y en general poco nuboso en el resto, con presencia de calima ligera.

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Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico, manteniéndose en general con pocos cambios en el resto del país. No obstante, la variación en la distribución de las nieblas hará que también sean probables los ascensos en el entorno del Tajo y de La Mancha, donde se prevén menos abundantes .

Por el contrario dejará descensos en la meseta norte y en las depresiones del nordeste donde se prevén más abundantes.

Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, localmente moderadas en Pirineos, pudiendo afectar también al este de las mesetas.

En cuanto al viento, soplará moderado en Canarias y del norte en Baleares y los litorales de la fachada oriental, donde irá amainando, mientras que los vientos del sur arreciarán en las costas gallegas y el levante en el Estrecho.

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En el resto del país, vientos flojos y variables, de componente sur en el Cantábrico y Galicia y del este en el resto, con cierzo en el valle del Ebro.

.- GALICIA: intervalos de nubosidad aumentando hasta nuboso. Brumas y nieblas matinales en amplias zonas, densas y extensas en el centro de Lugo. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las mínimas en los litorales y en zonas montañosas del extremo oriental. Viento flojo de componente este girando pronto a componente sur, con intervalos moderados en la Costa da Morte.

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.- PRINCIPADO DE ASTURIAS: poco nuboso con intervalos de nubosidad matinal que irán con brumas y probables nieblas asociadas, aumentando hasta nuboso por la noche. Temperaturas mínimas en descenso, más ligero o sin cambios en el sur; máximas en ascenso. Viento flojo del sur, tendiendo a variable en horas centrales.

.- CANTABRIA: nubosidad baja matinal, reemplazados por abundante nubosidad alta al mediodía. Brumas y nieblas matinales, más probables y densas en la Cantabria del Ebro. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Heladas débiles en zonas montañosas del suroeste. Viento flojo del sur, tendiendo a variable, durante las horas centrales.

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.- PAÍS VASCO: cubierto con brumas y nieblas matinales dispersas, que se van disipando durante la mañana, apareciendo intervalos de nubes altas, desde el mediodía. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento que será ligero o sin cambios en el litoral oriental y en la Rioja alavesa. Viento flojo variable.

.- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos. Brumas y bancos de nieblas durante la mañana y al final del día en zonas de la meseta. Temperaturas en ligero o moderado descenso, menos las máximas en el tercio oriental y zonas de montaña, que permanecerán sin cambios o subirán ligeramente. Heladas débiles, más probables en cotas altas. Viento flojo de dirección variable.

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.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales que irán con brumas y algunas nieblas asociadas, más probables en zonas altas del norte y del oeste, apareciendo, por la tarde, intervalos de nubosidad alta. Temperaturas mínimas en descenso, ligero o sin cambios en el sur y máximas con pocos cambios. Heladas débiles dispersas en el este del Pirineo. Viento flojo del noroeste tendiendo por la mañana a variable.

.- LA RIOJA: Intervalos de nubes bajas por la mañana, tendiendo a nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso, y máximas sin cambios en el valle y en ligero ascenso en la sierra, donde se esperan algunas heladas débiles por la mañana. Viento variable o del suroeste, flojo.

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.- ARAGÓN: nuboso, con brumas o bancos de niebla en el valle del Ebro a primeras y últimas horas, que pueden ser densas y persistentes. Temperaturas con pocos cambios, salvo mínimas en descenso en los Pirineos, localmente notable, y máximas en descenso en el sur de Huesca. Heladas débiles a moderadas, más fuertes en el Pirineo y débiles en el sistema Ibérico. Viento flojo de dirección variable, predominando el noroeste en la depresión del Ebro, con algún intervalo moderado durante la madrugada.

.- CATALUÑA: nuboso, con brumas y bancos de niebla que pueden ser persistentes en la depresión central de Lleida. Temperaturas mínimas en descenso en el Pirineo occidental, localmente notable, y en ascenso en el Ampurdán y prelitoral de Girona y depresión central de Lleida, y pocos cambios en el resto; máximas en descenso en Lleida y en ascenso en Barcelona, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles o localmente moderadas en el Pirineo. Viento flojo de dirección variable, salvo de componente oeste en el litoral de Tarragona, este en el litoral norte de Barcelona y de noroeste en el Ampurdán; con alguna racha fuerte en el litoral de Tarragona.

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.- EXTREMADURA: intervalos de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla matinales que pueden ser persistentes en el valle del Guadiana y meseta cacereña. Durante la tarde predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable o de componente este, flojo.

.- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos a poco nuboso con nubes bajas en la Sierra y altas en el resto. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales y vespertinas en cumbres de la sierra. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero; máximas con pocos cambios. Alguna helada débil en cumbres del extremo norte de la Sierra. Viento flojo del norte tendiendo a variable.

.- CASTILLA-LA MANCHA: nuboso tendiendo a poco nuboso al final del día. Brumas y nieblas matinales y vespertinas que podrán ser densas y persistentes en el valle del Guadiana y La Mancha de Ciudad Real y Albacete. No se descartan lluvias débiles dispersas en el sureste. Temperaturas mínimas en descenso en zonas de montaña del nordeste y con cambios ligeros en el resto; máximas en ascenso en Toledo, la Mancha de Ciudad Real y Albacete y con cambios ligeros en el resto. Heladas débiles en el Sistema Central e Ibérico. Viento flojo variable con predominio de la componente este durante las horas centrales, con intervalos de mayor intensidad.

.- COMUNIDAD VALENCIANA: nuboso disminuyendo a poco nuboso a últimas horas; bancos de niebla a primeras y últimas horas, más persistentes en el sur de Valencia. Precipitaciones moderadas en el litoral sur, que pueden ser persistentes. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas con pocos cambios. Viento flojo del oeste durante las primeras horas, rolando a este durante las horas centrales y tendiendo a oeste a últimas horas.

.- REGIÓN DE MURCIA: intervalos nubosos de nubes bajas y medias, sin descartar precipitaciones débiles en el entorno del Mar Menor Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos, ocasionalmente moderados de componente norte en el litoral por la mañana.

.- ILLES BALEARS: en Pitiusas, muy nuboso con lluvias dispersas yocasionales; en el resto del archipiélago, intervalos nubosos con alguna precipitación, débil, ocasional y aislada. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en ligero descenso. Viento flojo del norte y nordeste.

.- ANDALUCÍA: poco nuboso con intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea y Sierra Morena, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el área del Estrecho. Bancos de niebla en Sierra Morena. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables con Levante moderado en el Estrecho.

.- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso. En el norte de las islas montañosas, nuboso, sin descartar lluvia débil, más probable en horas nocturnas. En el resto de zonas, inicialmente poco nuboso aumentando a nuboso durante las horas centrales, sin descartar lluvia débil y ocasional. Calima ligera. Temperaturas con pocos cambios en Lanzarote y Fuerteventura, y con ligero descenso de las máximas y ligero ascenso de las mínimas en el resto. Viento de flojo a moderado del nordeste. EFE