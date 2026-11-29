Guardar

Madrid, 29 nov (EFE).- La participación en las elecciones generales de este domingo a las dos de la tarde era del 45,75 por ciento, lo que supone 5,27 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior correspondientes al 99,98 por ciento de las mesas comunicadas.

Esto significa que a esa hora habían ejercido su derecho a voto 16.449.927 electores, frente a los 14.226.892 ciudadanos (el 40,48 por ciento del total) que habían acudido a las urnas a esa misma hora el 23 de julio de 2023.

PUBLICIDAD

Así lo han asegurado en la primera rueda de prensa de esta jornada en Ifema, donde se ha instalado el centro de datos para estos comicios, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo. EFE

so/ess

(foto) (vídeo)