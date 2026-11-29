Madrid, 29 nov (EFE).- La participación en las elecciones generales de este domingo a las dos de la tarde era del 45,54 por ciento, lo que supone 5,06 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior. EFE

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Las mejores imágenes de las elecciones generales en España 29-N: de la apertura de los colegios a la fiesta (o el duelo) de los partidos Contamos cronológicamente y a través de fotografías la jornada electoral, el día que los españoles deciden si el país necesita un cambio o dan una nueva oportunidad a Pedro Sánchez

El alcalde que quiere darle 100 euros a cada vecino ha explicado cómo votará este 29N: "Solamente voy a decir lo que hago yo" Gonzalo Pérez Jácome, de Ourense, analiza uno a uno a los principales partidos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre

La participación de las elecciones generales en España sube 5 puntos a las 14 horas frente a 2023: el 46% de los electores ya ha votado La Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y Navarra encabezan la participación, mientras que Canarias, Melilla y Ceuta registran la menor afluencia a las urnas en este primer avance de la jornada electoral