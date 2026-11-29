Madrid, 29 nov (EFE).- La participación en las elecciones generales de este domingo a las dos de la tarde era del 45,54 por ciento, lo que supone 5,06 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Elecciones generales en España 29-N, en directo | Las largas colas en los colegios se traducen en una participación 4,5 puntos más alta que en 2023
Seguimos esta jornada histórica en la que 38 millones de ciudadanos deciden un cambio de rumbo con Feijóo a la cabeza o si Sánchez merece cuatro años más
Las mejores imágenes de las elecciones generales en España 29-N: de la apertura de los colegios a la fiesta (o el duelo) de los partidos
Contamos cronológicamente y a través de fotografías la jornada electoral, el día que los españoles deciden si el país necesita un cambio o dan una nueva oportunidad a Pedro Sánchez
El alcalde que quiere darle 100 euros a cada vecino ha explicado cómo votará este 29N: "Solamente voy a decir lo que hago yo"
Gonzalo Pérez Jácome, de Ourense, analiza uno a uno a los principales partidos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre
La participación de las elecciones generales en España sube 5 puntos a las 14 horas frente a 2023: el 46% de los electores ya ha votado
La Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y Navarra encabezan la participación, mientras que Canarias, Melilla y Ceuta registran la menor afluencia a las urnas en este primer avance de la jornada electoral
El 75% de los programadores y diseñadores en España ya están cubiertos por bots de IA
El mercado acumula personas desempleadas en perfiles expuestos a la tecnología sin que baje el ritmo de contrataciones
MÁS NOTICIAS