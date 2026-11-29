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El PP denuncia ante la JEC una supuesta instrucción policial para retirar los votos de la ley de nietos en cinco mesas de Toledo Según los populares, los agentes se han personado hacia las 9:20 horas, con la votación ya iniciada en cinco mesas electorales de Toledo