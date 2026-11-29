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Madrid, 29 nov (EFE).- La participación del 29N hasta las 14.00 horas ha sido del 45,75 %, récord histórico y casi 6 puntos más respecto a 2023, en una jornada con largas colas y el llamamiento de los candidatos a una movilización masiva en las urnas.

Hasta esa hora habían ejercido su derecho a voto 16.449.927 electores, frente a los 14.226.892 ciudadanos (el 40,48 por ciento del total) que habían acudido a las urnas a esa misma hora el 23 de julio de 2023.

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La participación ha subido más que la media con respecto a los comicios de 2023 en comunidades como País Vasco y Cataluña, con alzas de 10,18 y 8,43 puntos, respectivamente.

Desde primera hora, los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), han llamado este 29N a los ciudadanos a una movilización histórica y a votar sin miedo y con decisión por "el futuro" de España, algo que se ha materializado en los primeros datos de participación.

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Así, los colegios electorales de toda España han registrado largas colas, con algunos votantes que han tardado algo más de lo habitual en ejercer su derecho.

La jornada ha discurrido con total normalidad, salvo leves sustos por el uso por primera vez del DNI digital, una tecnología que han activado algo más de 1,7 millones de ciudadanos en España, por un fallo ya subsanado, de forma que pueden seguir identificándose los ciudadanos con normalidad en la mesa electoral.

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Y también con algún disgusto, como el caso del Frente Amplio en Badajoz, que ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona "la escasez de papeletas" de su candidatura en mesas en distintos colegios de Badajoz, y hasta se ha tenido que interrumpir a las 13.00 horas una votación en el barrio de Las Vaguadas por falta de papeletas.

Tras ejercer su derecho al voto, todos los candidatos, desde los partidos con menor representación, hasta los más grandes, han llamado desde los colegios electorales a votar y se han pronunciado dirigentes de todos los partidos repartidos por la geografía de España.

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En el caso de los de izquierda, lo han hecho apelando a los logros sociales, a preservar la democracia y a mirar al futuro; mientras que las fuerzas de derecha han apelado a "votar sin miedo" y a un cambio, no solo para una legislatura, sino para más años.

Sánchez ha vaticinado “una movilización histórica" y ha zanjado: "tengo buenas sensaciones". Una corazonada la del candidato socialista que se ha constatado con los primeros resultados.

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"España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", ha dicho Sánchez, que ha recordado que en democracia "hay muchos poderes", pero el mayor es el del voto.

Feijóo ha pedido a los ciudadanos que voten "sin miedo" y "con memoria" y ha reafirmado su confianza en el sistema electoral, al tiempo que ha expresado que España "va a tomar una decisión inapelable" que "compete aceptarla a todos".

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Abascal también ha pedido que los ciudadanos acudan de forma "masiva" a votar "sin pesimismo", pero para que "no haya que arrepentirse mañana".

Colau ha llamado a ejercer el sufragio para defender la democracia, con un guiño al voto femenino porque las mujeres no van a estar "calladitas" y serán protagonistas de las elecciones.

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Los candidatos de partidos con menos representación como ERC (Gabriel Rufián), Eh-Bildu (Oskar Matute) o Podemos (Irene Montero) han repetido la consigna de que hay "mucho en juego" y han apelado al voto con "conciencia" y "corazón" y a la "inteligencia colectiva". EFE

(Foto)(Vídeo)