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La participación en las elecciones generales a las 14.00 horas se sitúa en el 45,75%, lo que supone 5,27 puntos más que en las de julio de 2023, cuando fue del 40,48% a esa misma hora. En comparación con las elecciones de noviembre de 2019, cuando alcanzó el 37,93%, la participación aumenta 7,82 puntos. En total, han votado hasta esta hora 16.399.415 personas, 2.172.523 más que en el primer avance de 2023.

La web del Ministerio del Interior indica que se habían comunicado datos del 99,69% de las mesas en la actualización de las 14:22. Las cifras pueden consultarse en https://resultados.29neleccionesgenerales.com.

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Donde más han acudido a votar ha sido en la Comunitat Valenciana, con un 50,93%, seguida de La Rioja, que registra un 50,83%, y Aragón, con un 49,25%.

En Navarra han acudido a las urnas un 49,11% de los electores y Castilla-La Mancha contabiliza un 48,04% de participación. También superan la media nacional la Región de Murcia (47,66%), el País Vasco (47,38%), la Comunidad de Madrid (47,19%) y Cantabria (46,24%).

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Por debajo de la media de participación, situada en el 45,75%, se encuentran Cataluña (45,22%), Extremadura (44,97%), Asturias (44,96%), Castilla y León (44,81%), Andalucía (44,12%), Galicia (43,79%) e Illes Balears (43,10%). También registran cifras inferiores Canarias (35,36%), Ceuta (38,40%) y Melilla (34,13%).

Como es habitual, los porcentajes más bajos se registran en Canarias y en las ciudades autónomas. En Canarias, los colegios electorales abren una hora más tarde que en la Península.

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CEUTA, MELILLA Y EL PAÍS VASCO REGISTRAN EL MAYOR AUMENTO DE PARTICIPACIÓN

Las comunidades y ciudades autónomas que experimentan mayor crecimiento de participación hasta las 14 horas son Ceuta (+10,96 puntos), Melilla (+10,84 puntos), el País Vasco (+10,18 puntos), Cataluña (+8,44 puntos) y Navarra (+7,84 puntos), respecto al primer avance de 2023.

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También sube la participación en el resto de territorios, salvo en Extremadura, donde baja 0,19 puntos porcentuales.