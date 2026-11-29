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La falta de papeletas al Senado ha obligado a ampliar el horario de votación en una mesa de Lugo, según han ratificado desde la Delegación del Gobierno en Galicia consultada por Europa Press.

Mientras, en un comunicado, el PSdeG ha denunciado dificultades de acceso en dos colegios electorales de esta ciudad, responsabilizando a la alcaldesa, Elena Candia, de falta de previsión.

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En relación a las papeletas al Senado, la situación obligó a la suspensión de la votación durante un momento por lo que según la ley se amplía este tiempo al finalizar la jornada.

Fue en en concreto en el colegio electoral de la Facultad de Veterinaria con suspensión del tiempo de votación, según otras fuentes consultadas, de una media hora.

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Ya en relación a los accesos a dos colegios electorales, los socialistas afirman que fue en el Telecentro do Castiñeiro y en el CEIP Albeiros. Del primero, responsabilizan al gobierno local de no haberlo "acondicionado" después de que "el jueves cayera el falso techo en la zona prevista para una de las mesas".

En relación al segundo, indica que "la entrada y salida se concentran en una sola puerta y la cola de votantes se extiende por la acera", apostilla.

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