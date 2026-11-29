Guardar

Madrid, 29 nov (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, la presidenta del partido, Cristina Narbona, y el secretario de Acción Electoral, Borja Cabezón, esperan ya en la sede del partido en Madrid los resultados de las elecciones generales de este domingo.

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, llegará a la sede más tarde y en principio seguirá el recuento desde la Moncloa, según han informado fuentes del PSOE.

PUBLICIDAD

Los socialistas valoran los datos de participación conocidos hasta el momento, que ha alcanzado un récord histórico del 68,15 % a las 18 horas, pero piden cautela para interpretarlos y no descartan que pueda llegar al 80 por ciento al cierre de los colegios. EFE