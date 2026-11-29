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Bilbao, 29 nov (EFE).- El segoviano Javi Guerra y la keniana Brenda Jepchumba se han impuesto en la XXXVIII edición de la Carrera Internacional 'Desde Santurce a Bilbao', prueba de 15 kilómetros homologados por la RFEA en la que han participado más de 3.200 corredores.

En categoría masculina, Guerra, de 43 años y ganador de la última Behobia-San Sebastián, ha cruzado la meta situada junto al Museo Guggenheim con un tiempo de 43 minutos y 11 segundos. El atleta segoviano se ha impuesto por seis segundos a los kenianos Mark Kipkoech, segundo, y Nicholas Saitoti, tercero.

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El ciudadrealeño Chiki Pérez ha ocupado la cuarta posición, por delante del keniano Kelvine Kiptoo, quinto; el leonés Raúl Celada, sexto, y el madrileño Fernando Carro, séptimo.

En la categoría femenina, Brenda Jepchumba ha dominado la carrera con autoridad y ha vencido con un registro de 48 minutos y 13 segundos, casi tres minutos menos que la burgalesa Lidia Campo (50.58), segunda clasificada. La donostiarra Sara Alonso ha completado el podio con un tiempo de 51.03. EFE

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ibn/og