29/11/2026 La candidata de Podemos en Madrid, Irene Montero, comparece junto a su equipo tras los malos resultados en las elecciones generales del 29N. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA

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La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha anunciado este domingo que abandonará la política institucional, lo que implica dejar su escaño en el Parlamento Europeo, tras reconocer que la formación 'morada' ha cosechado un "muy mal resultado" en las elecciones generales, si bien ha asegurado que seguirá militando, especialmente "por un país feminista".

"Obviamente cumpliré con el mandato de las urnas, abandonaré la política institucional, seguiré militando por todas las causas que nos han traído hasta aquí, por el país que soñamos, especialmente por un país feminista, sin perder la esperanza", ha manifestado en una comparecencia en la sede de Podemos.

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Montero ha reconocido "sin paños calientes" el mal resultado electoral de su formación --no ha logrado ni el 1% de los votos en Madrid y, por tanto, tampoco su acta de diputada-- aunque ha destacado que Podemos contará con dos escaños en el Congreso de los Diputados, los de María Teresa Pérez (Alicante) y Alejandra Sandoval (Barcelona), "dos mujeres valientes" que, según ha dicho, "lo van a dar todo por este país".

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