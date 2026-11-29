29/11/2026 (i-d) El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret; el presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa; el candidato al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu, y la número 2, Eva Granados POLITICA

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El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha pedido estabilidad, firmeza, unidad y compromiso con el autogobierno y los derechos de los catalanes "en un contexto que no va a ser favorable por parte del gobierno de España" que previsiblemente conformarán PP y Vox tras las elecciones generales de este domingo.

"Ahora es más necesario que nunca en Catalunya un Govern progresista y un Govern que defienda a las instituciones del autogobierno de Catalunya. Estabilidad, firmeza y unidad en Catalunya", ha dicho en su comparecencia desde la sede electoral socialista en Barcelona junto al candidato por Barcelona, el ministro Jordi Hereu.

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Illa ha admitido que no es el resultado que esperaban ni el que querían, pero que el Govern trabajará "exactamente igual que ha estado trabajando hasta ahora"; ha reivindicado que el PSC sigue siendo la primera fuerza en Catalunya, y ha mostrado su preocupación por el crecimiento de la extrema derecha.

"EL PSC HA VUELTO A GANAR"

Ha afirmado que, pese a que el nuevo contexto tras los comicios no será generoso ni sencillo para Catalunya, el Govern y el PSC tienen un "compromiso renovado y reforzado" en la defensa de las libertades, la pluralidad, la diversidad y las políticas progresistas, y que lo harán con coherencia, valentía y trabajo.

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"Lo asumimos con humildad, lo vamos a analizar con rigor y escucharemos, porque escuchar también es una forma de liderar", ha agregado.

Pese a que el PSOE no logre revalidar el Gobierno, Illa ha destacado los resultados de los socialistas catalanes: "Dejémoslo claro: el PSC ha vuelto a ganar estas elecciones", y ha dicho que, lejos de ser un consuelo, se lo tomarán como una alta responsabilidad.

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"PREOCUPACIÓN" POR LA EXTREMA DERECHA

También ha mostrado su preocupación por el crecimiento de la extrema derecha: "No es, desde nuestro punto de vista, una buena noticia para Catalunya", pero ha constatado que en Catalunya sigue habiendo una mayoría progresista.

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Illa ha celebrado la alta participación en estos comicios, y que se hayan desarrollado con normalidad: "Subrayamos la solidez y el rigor del sistema electoral de nuestro país", y ha agradecido el apoyo de sus votantes.