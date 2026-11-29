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Bolonia (Italia), 29 nov (EFE).- El capitán de la selección española, David Ferrer, repitió la apuesta por Rafael Jódar y Carlos Alcaraz para los partidos individuales de la final de la Copa Davis contra Italia, mientras que Marcel Granollers y Pedro Martínez serían los posibles encargados de disputar el dobles si fuera necesario.

El primer enfrentamiento de la final lo protagonizarán Rafael Jódar y Lorenzo Musetti, que abrirán la eliminatoria en el Supertennis Arena de Bolonia.

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El español domina el historial de enfrentamientos directos por 2-0, después de imponerse al italiano en los cuartos de final de Washington y en los octavos de final de Montreal, ambos torneos disputados esta temporada sobre pista dura.

El segundo duelo enfrentará a los números uno de ambas selecciones, Alcaraz y Flavio Cobolli.

El murciano también cuenta con ventaja en los precedentes, con un balance de 3-0 si se incluye un encuentro de la fase previa del Challenger de Todi de 2020, y de 2-0 en partidos del circuito ATP.

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Su último enfrentamiento tuvo lugar el pasado 20 de noviembre en la fase de grupos de las Finales ATP de Turín, donde Alcaraz se impuso por 6-4 y 6-1. Anteriormente, también había derrotado al italiano en Roland Garros 2023 por 6-0, 6-2 y 7-5.

En caso de que sea necesario un tercer encuentro, la pareja española formada por Pedro Martínez y Marcel Granollers se mediría a la dupla italiana integrada por Andrea Vavassori y Matteo Berrettini.

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Las nominaciones para el partido de dobles están sujetas a cambios una vez concluidos los dos encuentros individuales.

Los italianos buscarán ampliar su dominio con un cuarto título seguido, mientras que España tratará de recuperar el trofeo, su séptimo, que no gana desde 2019. EFE

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