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Patricia Crespo

Madrid, 29 nov (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cierra esta noche la etapa que inició en la jornada del 23 de julio de 2023, un tiempo que ha vivido como líder de la oposición como un largo viaje hacia su objetivo final, presidir el Gobierno.

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"Se cuál es mi deber", dijo semanas después de la fallida investidura en el Congreso, tras la cual llegó una nueva legislatura con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

A ese deber se ha empleado durante estos tres años, cuatro meses y seis días el político que se presentó en Madrid en mayo de 2022 para hacerse con el timón de Génova. En su maleta llevaba cuatro mayorías absolutas en Galicia (2009, 2012, 2016 y 2020) y un 'máster' como gestor en la antigua Insalud y la pública Correos.

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En este tiempo en la capital de España, Feijóo ha seguido trabajando como siempre, ejerciendo un liderazgo por influencia, persuadiendo en lugar de imponiendo, alejado de autoridad orgánica, explican desde su entorno.

Pero sobre todo ha continuado con su manera de tomar decisiones, pidiendo informes y más informes y estudiándolos a fondo. "Tiene su equipo, pero hasta lo más mínimo se lo ve", cuenta una de las personas que ha trabajado con él en Génova.

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Muy educado en las formas, le gusta debatir, que la gente opine, pero cuando lo tiene claro, corta, explica este colaborador.

"Es un amante del micromanagment, está encima de todo y usa la información con inteligencia", explica otra de las personas que ha trabajado con él.

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Y escucha, siempre, mucho y a mucha gente, añade, un rasgo en el que coinciden quienes han estado cerca en estos años.

Una dirigente de Génova contaba un episodio para mostrar al Feijóo de estos años. En una de las muchas crisis vividas en España, llamó a la cúpula de su partido al despacho para pedir toda la información y analizar lo ocurrido. "Se desesperaba porque sabía exactamente lo que había que hacer y cómo abordar la crisis, pero no podía porque él no era el presidente".

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Padre de un hijo de 9 años, ha confesado que estar con él y con su pareja, Eva Cárdenas, es lo que le hace más feliz en la vida. También estar con su hermana y con su madre, a la que va a visitar a Galicia siempre que puede.

Tiene una perra, hace deporte -el que puede- en el garaje de su casa, a la que ha vuelto de esta campaña del 29N con la certeza de que el partido que preside está unido y fuerte.

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¿Ha cambiado Feijóo en este tiempo como líder de la oposición? "No, sigue siendo la misma persona", zanja una de las personas que más y desde hace más años le conoce. Cuando se le pide que le defina en el plano personal no duda: es muy buena persona, muy de familia y de equipo.

Cuando llegó a Madrid en 2022 trajo con él a sus "soldados" de Galicia, un reducido grupo de seis personas, los mismos que le han acompañado en este periplo, el tramo final de su particular viaje a Ítaca.

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No ha sido una travesía tan larga como la de Odiseo pero, como el rey de la mítica isla, Feijóo siempre ha tenido claro cuál era su meta.

Y con la vista firme en su objetivo ha hecho una campaña en la que además de en mítines ha estado en medios tradicionales, con youtubers, en programas de entretenimiento y hasta se ha reído de los vídeos y memes en redes sociales que le presentaban como un cantante de rap o estrella de la NBA a partir de un error suyo en el Congreso: el ya famoso "Anotop At".

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En el cierre de la campaña electoral, el pasado viernes en Sevilla, Feijóo hizo una mención a las encrucijadas que se presentan. "La vida es un camino, un camino lleno de cruces, lleno de posibilidades, de alternativas, pero solamente cabe una decisión".

La que tomó el día que dejó Galicia, su tierra, su 'trono' y sus mayorías absolutas, para vivir la que sería la aventura de su vida, ha dado sus frutos.

Si como se espera forma gobierno con Vox -a cuyo líder, Santiago Abascal, ha felicitado por su resultado- le quedará aún lo más difícil. Demostrar lo que había prometido: "Sé lo que es gobernar, he gobernado. Sé lo que es gestionar, he gestionado. Y es lo que necesita España". EFE