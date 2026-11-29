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En la Región de Murcia, con el 98,21 por ciento escrutado, PP se convierte en la fuerza más votada al conseguir 4 diputados (los mismos que en 2023). PSOE pasa a ser segunda fuerza más votada conservando sus 3 escaños, pero Vox le recorta en apoyos y empata en escaños al quitarle a Frente Amplio el que tenía Sumar.

En concreto, el PP lograría el 40,35 por ciento de los datos (-0,83 puntos con respecto a 2023); PSOE el 26,34 por ciento (+1,04); Vox el 24,92 por ciento (+3,11); Frente Amplio el 3,69 por ciento.

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De esta forma, el PP se convierte en fuerza más votada en 40 de los 45 municipios de la Región y el PSOE en los otros 5.

La participación alcanzaría el 80,19 por ciento, 11,52 puntos más que en las generales anteriores, y la abstención el 19,80 por ciento.