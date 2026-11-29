29/11/2026 Datos de la encuesta de Sigma 2 en Asturias ESPAÑA EUROPA ASTURIAS POLÍTICA SIGMA 2

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El PP obtendría 3 diputados en el Principado de Asturias, con el 35% de los votos en estas elecciones generales del 29 de noviembre, misma cifra que el PSOE, con el 33% de los votos mientras que Vox obtendría un diputado con el 18,7% de los votos, según un sondeo electoral publicado este domingo al cierre de los colegios electorales por Sigma 2 para RTVE y Forta, elaborada con 19.501 entrevistas realizadas del 12 al 28 de noviembre de 2026. Frente Amplio se quedaría sin representación al obtener el 7,6% de los votos.

En las pasadas elecciones de julio del 23 los populares habían logrado en Asturias 3 diputados, 2 el PSOE, mientras que Vox y Sumar habían obtenido un diputado cada fuerza en esta misma encuesta.

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