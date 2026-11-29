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Madrid, 29 nov (EFE).- El PP ha ganado las elecciones generales en Madrid, con 17 escaños de los 38 en juego y el 40,02 % del voto, y supera por sí solo al conjunto de PSOE (10 escaños y el 25,21 % del voto) y Frente Amplio (5 escaños y el 12,38 % del voto), cuando el escrutinio ha llegado al 99 %.

Por su parte, Vox ha obtenido 6 diputados y el 16,14 % del voto.

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Con respecto a las generales de 2023, en las que Madrid elegía un diputado menos, el PP y Vox han ganado un escaño, el PSOE repite los mismos 10 y Frente Amplio pierde uno frente a los 6 logrados entonces por la coalición Sumar.

Queda sin representación Podemos, al no obtener ningún escaño y conseguir menos votos que otras formaciones como Se Acabó La Fiesta (SALF) o Democracia 21, que tampoco obtienen escaño.

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La participación en Madrid ha llegado al 83 % del censo, la más alta desde 1982 en que llegó al 86 %..EFE