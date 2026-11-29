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Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El Inter JP Financial recuperó la senda de la victoria con un contundente triunfo por 5-1 ante el Noia Portus Apostoli en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, en un encuentro correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga Prime.

El conjunto madrileño alcanza los 19 puntos y se mantiene en la quinta posición de la clasificación, con sus opciones intactas de finalizar entre los seis primeros y conseguir el acceso directo a la Copa de España de fútbol sala, evitando así las eliminatorias de enero que concederán dos plazas adicionales en la repesca.

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Los madrileños dominaron el encuentro desde el comienzo y encarrilaron el triunfo antes del descanso. Rivillos abrió el marcador tras una combinación con Cecilio y Marvin amplió la ventaja con dos tantos que situaron el 3-0.

El ala brasileño aprovechó primero un saque de esquina servido por Chaguinha y, posteriormente, culminó una asistencia de Pani al espacio con un zurdazo de primeras.

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El Inter mantuvo el control tras el paso por los vestuarios y amplió su renta en el minuto 23, cuando Pirata sorprendió con un potente derechazo lejano que se coló por la escuadra. Noia intentó reaccionar y encontró el premio con un tanto de Koeman, que estableció el 4-1, aunque los madrileños no vieron peligrar su ventaja.

Jesús Herrero volvió a demostrar su importancia con varias intervenciones que evitaron que los gallegos recortaran distancias, mientras que Raya estrelló un balón en el larguero. En los últimos instantes, Javi Mínguez anotó el quinto y definitivo tanto para certificar una victoria que permite al Inter seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por la clasificación directa para la Copa de España. EFE

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jmd/jap