23/07/2023 Una persona ejerce su derecho a voto durante las elecciones generales, en el Colegio Ramiro de Maeztu, a 23 de julio de 2023, en Madrid (España). Los españoles están llamados hoy, 23 de julio de 2023, para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años. Están en juego 350 escaños en el Congreso y 208 en el Senado (ya que 57 de los 265 senadores lo son por designación autonómica), que tendrán que elegir al próximo Gobierno. Estos comicios estaban previstos para diciembre pero el presidente del Gobierno decidió adelantarlo tras los malos resultados obtenidos por su formación en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

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Los primeros datos de participación en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre se darán a conocer con cifras hasta las 14.00 horas y hasta las 18.00 horas, mientras que no será hasta las 22.30 horas cuando el Gobierno comparezca para dar cuenta de los resultados provisionales de los comicios, que se podrán seguir en tiempo real desde las 21.00 horas a través de una página web y una aplicación móvil.

La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, han explicado este sábado en la rueda de prensa ofrecida desde el Centro Nacional de Datos que durante la jornada electoral habrá hasta cuatro comparecencias del Gobierno para detallar las cifras de participación y los resultados provisionales de las votaciones.

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En concreto, la primera de ellas tendrá lugar a las 10.30 horas con el inicio de la jornada y la constitución de las mesas para votar en estas elecciones generales, a las que están llamados un total de 38,6 millones de ciudadanos.

A las 14.30 horas volverán a comparecer para ofrecer las primeras cifras de participación hasta las 14.00 horas. Por la tarde, a las 18.30 horas, habrá una nueva comparecencia para informar de la participación hasta las 18.00 horas y el desarrollo de la jornada.

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Ya alrededor de las 22.30 horas, en función del avance del escrutinio, se espera la comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para ofrecer los resultados provisionales.

Los avances de participación y el recuento provisional se podrán consultar en tiempo real a través de la página web 'resultados.29neleccionesgenerales.com', así como en la aplicación para dispositivos móviles 'Elecciones Generales 29N', descargable de forma gratuita en los markets de las plataformas Android e iOS.

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