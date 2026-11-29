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Melilla, 29 nov (EFE).- La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha negado que se hayan producido incidentes en la jornada electoral en la ciudad autónoma, como ha denunciado públicamente el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en el IES Rusadir, y lo ha acusado de buscar “crispación”.

“Imbroda, en un día tan importante como este, siempre tiene que hacer alguna declaración que sea el detonante de la crispación”, ha dicho Moh a preguntas de los periodistas para confirmar que “hasta ahora no se ha comunicado ningún incidente” en Melilla durante la jornada.

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Ha admitido que dentro de los colegios, “como todos los años, cuando hay una alta participación van a buscar interventores, apoderados y siempre puede surgir alguna cuestión menor, pero para eso están los presidentes de mesa y la Policía velando por que no haya nada grave”.

En cualquier caso, se ha mostrado sorprendida por las declaraciones de Imbroda y ha dicho no entender “por qué tiene que meter a Coalición por Melilla (CPM) en la ecuación, partiendo de la base de que no se presenta” a estas elecciones generales.

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Además, ha insistido en que no hay “ninguna incidencia comunicada”, ya que las mesas se han constituido y los colegios han abierto con normalidad y la gente está votando, mientras que casi 600 agentes forman un dispositivo de seguridad que comenzó en la jornada de reflexión, además de los operativos ordinarios y un refuerzo en la frontera, todo ello coordinado en el CECOPI con la Junta Electoral y la Delegación del Gobierno.

Imbroda, tras votar, ha dicho que en el IES Rusadir varias personas han “atosigado” a un votante, por lo que ha pedido una “dedicación especial” de los cuerpos de seguridad y de la Junta Electoral y “a los de enfrente, a los de CPM, fundamentalmente, que se relajen, estén tranquilos, no apabullen y dejen que la gente funcione con fluidez en todos los colegios”.

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Por su parte, la portavoz de CPM en la Asamblea, Dunia Almansouri, ha acusado a Imbroda de tener “obsesión” con la formación cepemista y rozar prácticamente el ridículo, inventándose incluso un incidente provocado por un partido que no forma parte de esta contienda electoral”.

En un mensaje de audio, Almansouri ha acusado a Imbroda de pedir el apoyo al proyecto del PP en la jornada electoral y ha instado a la Junta Electoral a que “tome las medidas oportunas”, si bien desde el PP han negado esta acusación y han aclarado que Imbroda no ha pedido el voto “en ningún momento”, sino que ha dicho que ha votado por un programa que le interesa. EFE

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