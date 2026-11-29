Madrid, 29 nov (EFE).- El buque tanque Med Emre mantiene estables su flotabilidad y su estructura durante las labores de remolque hacia el puerto de Cartagena (Murcia), donde está previsto que llegue el próximo miércoles, sin que se hayan detectado nuevas manchas durante el trayecto, según fuentes del Ministerio de Transportes.
La supervisión técnica del buque ha constatado que "ninguno de los puntos de análisis de flotabilidad y estructura ha registrado cambios" desde el inicio del remolque, mientras que la mancha identificada ayer en la zona de la zozobra ha desaparecido. EFE
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