Guardar

Madrid, 29 nov (EFE).- El 44 % de las personas no tuvieron problemas para retirar o ingresar dinero en efectivo en los cajeros automáticos de las entidades bancarias frente al 54 % que no tuvieron dificultades en el año 2025, según un estudio del Banco de España.

El estudio sobre hábitos en el uso del efectivo del Banco de España, ha sido elaborado con 5.038 entrevistas personales, 4.682 de ellas representativas de la población española, y las restantes 356 realizadas en municipios sin oficina bancaria; a lo que se suman otras 1.369 entrevistas representativas de establecimientos de comercio, hostelería y otros servicios en España más 250 entrevistas en municipios sin oficina bancaria estable.

PUBLICIDAD

Según refleja el Banco de España en el estudio, la incidencia más frecuente ha sido encontrar cajeros fuera de servicio o que no disponen de efectivo.

En el caso de que el cajero automático no estaba operativo en 2025 el porcentaje en 2025 fue del 33 %, mientras que en el año actual fue del 43 %; y en cuanto a que el cajero no dispusiera de efectivo, en la muestra representativa pasa del 15 % el pasado año al 24 % en 2026.

PUBLICIDAD

Entre las causas para no poder retirar o ingresar dinero en efectivo de un cajero, además de estar fuera de servicio o no disponer de dinero, está también el cierre del cajero automático más próximo, que ha aumentado, desde el 5 % en 2025 al 10 % en 2026.

Otro de los asuntos analizados en el informe es el cobro de comisiones aplicadas por las entidades por retirar o ingresar efectivo en cajeros automáticos, que han pasado de un porcentaje de dificultades del 3 % en el año pasado al 4 % en el actual.

PUBLICIDAD

El estudio señala que la mayoría de las personas que han ingresado efectivo en su oficina bancaria habitual afirma que no se les ha cobrado ninguna comisión, y entre los pocos casos en los que sí se produjo este cobro, la opción más habitual fue aceptar la comisión y completar el ingreso.

Los municipios sin oficina bancaria estable presentan una incidencia más elevada de cobro de comisiones que la observada en la muestra representativa.

En este sentido, en 2025, según dicha muestra, a un 15 % se pidió comisión al retirar efectivo; mientras que en 2026 fue del 12 %.

PUBLICIDAD

Aproximadamente la mitad de los establecimientos ha acudido durante el último año a la ventanilla de su oficina bancaria para retirar o ingresar efectivo en relación con su negocio.

Esta práctica es más frecuente entre los negocios ubicados en municipios sin oficina bancaria estable, donde la utilización de la ventanilla supera a la registrada en la muestra representativa.

PUBLICIDAD

Asimismo, los establecimientos que han encontrado dificultades en la gestión de efectivo en la ventanilla bancaria, ha crecido según el Banco de España, ya que mientras que en 2025 el 63 % no encontró dificultades, en 2026, no la encontró el 56 %.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, había en España 43.324 cajeros, 55 menos respecto a los 43.379 cajeros registrados al cierre del primer trimestre de este año.

PUBLICIDAD

En España, el número de cajeros automáticos descendió por debajo de los 50.000 por primera vez en el primer trimestre de 2017, con 49.382 cajeros, aunque volvió a superar esa barrera poco después al cerrar ese año con 50.839 cajeros y alcanzar los 52.236 en el primer trimestre de 2018, antes de caer de forma más sostenida en 2020 por debajo de los 50.000.

En el año 2008 el número de cajeros en España llegó a alcanzar los 61.714. EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8023679129)