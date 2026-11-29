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Barcelona, 29 nov (EFE).- El zaragozano Eduardo Menacho, vigente campeón de España de 10.000 metros y campeón de Europa sub-23 de la distancia, y la cordobesa Laura Rodríguez, han ganado la 103ª edición de la Allianz Jean Bouin, la prueba decana del atletismo español que se ha disputado este domingo en Barcelona.

Menacho, que debutaba en la carrera, ha sido el primero en completar las tres vueltas del duro circuito de la montaña de Montjuic (9.900 metros en total) con un tiempo de 29:28.

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El atleta de Asics Running ha atacado en la última subida para dejar atrás al barcelonés del New Balance Aarón de las Heras (30:11) y al tarraconense Adam Maijó (Adidas), vencedor del año pasado y que ha completado el podio con un tiempo de 30:15.

En categoría femenina, la victoria ha sido para la atleta de Tenerife Cajacanarias Laura Rodríguez (22:45), que ha completado los 6.600 m (2 vueltas) por delante de Beatriz Álvarez (23:09), campeona de la pasada edición, y Natalia Ruiz (Carnicas Serrano), tercera con un crono de 23:22.

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En la carrera popular de 10 km, Marc Fernández (Fent Camí), con un tiempo de 29:23, y Marta Galimany (Adidas), con 32:33, se han alzado con la victoria batiendo además el récord de la prueba.

Fernández se ha impuesto al esprint al atleta de Ironwill Pro Genís Fernández (29:25) y a Miquel Corbera (Brooks Trail Runners), que acabado tercero con 29:28.

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Por su parte, Galimany ha cumplido con el pronóstico de ser la clara favorita a la victoria y se ha impuesto con autoridad a Argentina Oria (34:13) y a la atleta del Trotasierra Laia González (34:30) que han completado el podio.

En los 5 km, Fateh Brahim (Hospitalet Atletisme), con un tiempo de 14:31, se ha impuesto a Aniol Borràs (14:34) y Jordi Pujol (Transperfect Tmb Afano), tercero con 14:37.

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En féminas, la ganadora ha sido la atleta de Asics Carla Domínguez, quien ha cruzado la meta con un tiempo de 16:10, récord de la prueba. Beth Cáceres (Rtc Running Club), hija del olímpico Nacho Cáceres, ha acabado segunda con 16:51, y Laura Heredia (Pcteam), tercera con 16:57.

En un mañana soleada y con una temperatura de unos 14Cº, la Jean Bouin 2026 ha completado su programa para esta edición: un total de 17 carreras en diferentes categorías que ha tenido una participación récord de unos 21.000 corredores. EFE

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