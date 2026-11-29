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Redacción deportes, 29 nov (EFE).- La Dirección de Carrera del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2 ha descalificado de la carrera al neerlandés Collin Veijer y a los españoles Alex Escrig, segundo en la carrera, y José Antonio Rueda.

A pesar de las descalificaciones, Manuel González continúa siendo el campeón del Mundo de Moto2, aunque en lugar de serlo con 2,5 puntos de ventaja, lo es con apenas medio de margen sobre Izan Guevara.

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Alex Escrig, segundo en la carrera de Moto2 por detrás del australiano Senna Agius, ha sido descalificado de la carrera por no transmitir de la manera regulada los datos de la presión de los neumáticos de su Forward, mientras que Collin Veijer lo fue por no mantener la media de la presión de sus neumáticos durante la carrera.

En el caso de José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3 en 2025, ha sido descalificado por contravenir el peso mínimo de su moto, 300 gramos (216,7 kilos) por debajo de los 217 kilos reglamentados. EFE

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