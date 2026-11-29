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Laura López

Madrid, 29 nov (EFE).- En el primer árbol de la calle Arenal desde la Puerta del Sol yace, atada al tronco en un extremo y posada entre las ramas en el otro, una cuerda blanca, de medio centímetro de grosor y unos dos metros de largo, solo visible a los ojos muy atentos del ciudadano que quiera buscarla.

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Es prácticamente el único resto visible que queda de la acampada por la vivienda que colmó la Puerta del Sol de tiendas de campaña desde el 26 de septiembre hasta principios de este mes y que llevó al Gobierno a aprobar el decreto Maricarmen cuya derrota en el Congreso acabó en el adelanto electoral de este domingo.

En la misma plaza donde altas lonas protegían cientos de tiendas, se yergue hoy un árbol de Navidad de 37 metros de alto decorado con bolas plateadas y lazos rojos y los ciudadanos ya no se acercan al Oso y el Madroño para pintar 'Eat the rich', sino para frotarle el décimo de la Lotería de Navidad con la ilusión de ser ese rico y no de comérselo.

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Donde los manifestantes agitaban sus llaves provocando aquel tintineo que se convirtió en símbolo del movimiento por la vivienda, hoy queda el traqueteo de decenas de maletas de turistas nacionales e internacionales que cruzan la plaza.

Sin embargo, uno puede todavía encontrar el poso de aquella inédita movilización en las conversaciones y en la mente de los ciudadanos que la habitan.

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"No se tenían que haber ido, tenían que haber aguantado hasta que les echasen porque así habría tenido más impacto", opina Isabel en una conversación con EFE junto al grupo de sexagenarias con las que ha viajado desde su ciudad, Bilbao.

Ellas comentaron el día anterior al pasar por esta plaza los ecos de aquella protesta, que para ellas demostró que los jóvenes "no pasan de todo" ante la crisis de la vivienda, que ellas ven en sus hijos, quienes aun con trabajo no pueden independizarse o vivir sin compartir piso.

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Entre todos los turistas cuesta encontrar un vecino del barrio como José, de 80 años: "No se podía pasar por aquí, por el olor, por todo... Creo que no era excusa para estarse aquí un mes" relata al ser preguntado por aquella protesta.

Él prefiere la plaza así, con el árbol y las luces de Navidad porque, subraya, este espacio es para todos, no solo "para ellos". Aunque coincide en la gravedad de la crisis de la vivienda, cree que "hay otras maneras de reivindicar".

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En lo único en lo que parecen coincidir el grupo de mujeres vascas y este exautónomo que tenía un negocio de venta de ropa es en que por nada habrían faltado a su cita con las urnas: "No nos dejaban subir al autobús si no presentábamos el justificante de haber votado", bromea una de ellas.

Cristian espera en otro punto de la plaza bajo su paraguas amarillo a que acudan todas sus reservas para comenzar el tour. La acampada, cuenta, no les afectó en cuanto a clientela, que se mostraba interesada por la protesta cuando pasaban por ahí, sin que recuerde haber oído ningún comentario negativo.

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"En el momento en que desapareció la acampada, desaparecieron las preguntas", explica.

La empleada de una de las tiendas de souvenirs que da a la plaza, Janire, de 31 años, natural de Venezuela, recuerda la acampada con asco por el olor a orina, dice que las ventas en su tienda cayeron más de la mitad y que los turistas tenían miedo a que les robaran, por lo que vivió con alivio el fin de la protesta.

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A título personal, a esta joven no le gustaban las reivindicaciones que escuchaba en la protesta, como los gritos que hablaban de expropiaciones u ocupación, algo que, dice, le recuerda demasiado a su país.

Donde hace dos meses se podían encontrar a jóvenes portando los ya emblemáticos chalecos naranjas del Sindicato de Inquilinas, uno encuentra hoy a Stitch, Mickey y Minnie Mouse y un gorila gigante que atraen y asustan a partes iguales a los niños que pasan junto a sus padres por la plaza.

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No está acampado allí ya Fernando, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que atiende a EFE por teléfono, y compara el "modelo navideño e hiperconsumista" de hoy en Sol con aquellos días en los que se tejían "redes de apoyo mutuo", no se competía y uno no se desentendía de la persona que tenía al lado.

De todo aquello para el sindicato queda "mucha gente que se acercó por primera vez a militar a pesar de que nunca se había politizado de esa manera" y entendió que "la democracia no se puede limitar a votar cada cuatro años".

Desde el sindicato llaman a acudir a las urnas este domingo para elegir "a quién tendrá enfrente" la lucha que protagoniza y que, aseguran, continúa a partir del lunes con una decena de asambleas de participación convocadas ya en diferentes barrios de Madrid.

Lo más parecido a aquella protesta en Sol que se puede ver hoy son Yadira, Ana y Ainhoa, tres amigas de poco más de veinte años que se han reencontrado en la plaza este domingo y que en cuanto se han empezado a poner al día han empezado a hablar de vivienda: todas trabajan y tienen carrera, pero siguen viviendo con sus padres o su abuela.

Para ellas, los ecos de aquella movilización resuenan en sus cabezas, en el debate público y en su voto, que también han depositado este domingo en las urnas, aunque no precisamente con ilusión.

"Esperamos un cambio pero un cambio de verdad, de los que se note desde el primer día... Yo estoy negativa ante estas ilusiones porque no sé si nos representan como tal o si los cambios pueden llegar, pero bueno... Se vota, se intenta y seguimos con la misma perspectiva", resume una de estas jóvenes. EFE