29/11/2026 La joven con el lema 'Acció Antifeixista'.. Compromís ha elevado una queja ante la Junta Electoral después de que el presidente de una mesa electoral de València "haya impedido" votar a una mujer que lucía una camiseta con el lema 'Acció Antifeixista' (Acción Antifascista). POLITICA CEDIDA A EUROPA PRESS

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Compromís ha elevado una queja ante la Junta Electoral después de que el presidente de una mesa electoral de València "haya impedido" votar a una mujer que lucía una camiseta con el lema 'Acció Antifeixista' (Acción Antifascista).

Según el testimonio de esta ciudadana, que ha acudido a ejercer su derecho al sufragio al Colegio Notarial de la capital valenciana, se le ha exigido para poder votar que se quitara la prenda de ropa con el citado mensaje.

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Se da la circunstancia de que la mujer, que finalmente se ha desprendido de la camiseta y ha votado, ha recibido asistencia legal por parte de la candidata de Compromís a la Alcaldía, Mónica Oltra, que actúa como apoderada en la jornada electoral. También estaba presente en el colegio el número 2 de la lista de Compromís-Front Valencià al Congreso de los Diputados por Valencia, Alberto Ibáñez.

Fuentes de la coalición explican que se ha redactado un parte --cuyo 'recibí' no ha sido firmado por el presidente de la mesa, apuntan-- en el que la ciudadana ha expuesto que la exigencia de quitarse la camiseta "contraviene el artículo 146 de la LOREG", que regula la libertad de voto.

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Por su parte, Compromís ha presentado una queja ante la Junta Electoral y se pregunta, sobre el artículo de la LOREG que establece que los electores no deben llevar prendas, eslóganes o símbolos que constituyan propaganda electoral, que "contra qué candidatos se supone que iría un lema antifascista".