29/11/2026 El presidente del Gobierno de Aragón y del PP regional, Jorge Azcón, vota en el IES 'Virgen del Pilar'.. El presidente del Gobierno de Aragón y del PP regional, Jorge Azcón, ha ejercito este domingo, 29 de noviembre, fecha de celebración de las elecciones generales, su derecho al voto en el IES 'Virgen del Pilar' de Zaragoza, acompañado de familia, donde ha afirmado: "Tenemos la oportunidad de decidir, entre todos los españoles, si queremos o no cambiar el Gobierno de España". ESPAÑA EUROPA ARAGÓN POLÍTICA

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El presidente del Gobierno de Aragón y del PP regional, Jorge Azcón, ha ejercito este domingo, 29 de noviembre, fecha de celebración de las elecciones generales, su derecho al voto en el IES 'Virgen del Pilar' de Zaragoza, acompañado de familia, donde ha afirmado: "Tenemos la oportunidad de decidir, entre todos los españoles, si queremos o no cambiar el Gobierno de España".

"Hoy es, sin duda, un día muy importante, llevábamos muchísimo tiempo esperando tener la oportunidad de votar y, por fin, hoy votamos", ha declarado Azcón a los medios de comunicación, tras votar.

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"Hay que animar a todo el mundo a que salga a votar", ha continuado Azcón, enfatizando: "Hoy es el día que estábamos esperando, por fin llegan unas elecciones a nuestro país, tenemos la oportunidad de ejercer nuestro derecho democrático, y lo que cada uno quiera lo demuestra en las urnas".

Por este motivo, ha realzado, "hay que animar a todo el mundo a que coja la papeleta, vaya a su colegio electoral y vote; es media hra, pero es la media hora que dirigirá el rumbo de España durante los próximos años y por eso hay que animar a todos a que, en un día tan importante como hoy, salgan de sus casas y voten".

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INTERVENTORES Y APODERADOS

Azcón ha dado las gracias "a todo el mundo, a todas las personas que están trabajando para que esta votación esté transcurriendo con normalidad, como debe ser en un país democrático como España".

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"Eso se debe a que hay muchísima gente que está trabajando y es de justicia que les agradezcamos el trabajo que hacen en un día tan importante como hoy".

Ha mencionado a los interventores de todos los partidos políticos, especialmente a los más de 3.000 interventores y apoderados que el PP de Aragón tiene en Zaragoza, Huesca y Teruel. "No hay colegio electoral que hoy no esté cubierto con interventores y apoderados del PP", ha comentado Azcón, indicando que "es un día duro para todos, pero fundamentalmente para los que están en los colegios".

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Desde las 09.00 horas, antes de votar, Azcón ha recorrido varios colegios electorales, concretamente los situados en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, el IES 'Grande Covián', el CEIP 'Calixto Ariño', el Colegio 'Buen Pastor' y la Facultad de Economía y Empresariales de Unizar.