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Madrid, 29 nov (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que espera que "pase rápido" la jornada electoral de este domingo para que llegue la noche y conocer el resultado de las urnas.

"Tengo mucha ilusión porque llegue la noche", ha trasladado a los periodistas al acudir a votar IES Fortuny, en el distrito de Chamberí, donde ha asegurado que espera que siga habiendo "tanta participación".

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Ha agregado que le encanta ver "las calles de Madrid llenas de gente yendo con muchísima ilusión a votar", y ha incidido en que es "muy bonita" y "que viva la democracia".

La participación en la Comunidad de Madrid ha crecido un 6,63 %, hasta alcanzar un 47,18 % respecto a las pasadas elecciones, según los datos difundidos por el Ministerio de Interior en el primer avance de las dos de la tarde. EFE

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