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Madrid, 29 nov (EFE).- Los colegios electorales distribuidos por todo el país para recibir este 29N los votos de casi 36 millones de españoles residentes en España abren sus puertas a partir de las 9:00 horas con la novedad de que por primera vez se puede utilizar para identificarse el DNI digital.

Son 22.493 colegios electorales repartidos por todos los municipios españoles en los que desde las 8:00 de la mañana se han constituido un total de 61.033 mesas.

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En ellas permanecerán hasta las 20:00 horas más de 183.000 personas elegidas por sorteo en los ayuntamientos como presidentes y vocales -uno y dos por mesa, respectivamente-, además de varias decenas de miles de interventores de los partidos.

Presidentes de mesa y vocales ha supervisado ya el estado del material electoral, incluido el precinto de las urnas, las cabinas y la distribución de papeletas y sobres, así como los listados censales.

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También han revisado que cuentan con el dispositivo de lectura de los DNI digitales, una novedad respecto a anteriores comicios ya que estás serán las primeras elecciones en las que los electores -actualmente más de 1.755.000 españoles lo han activado según los datos difundidos por el Ministerio del Interior- podrán identificarse de esta forma.

En las mesas en que van a votar ciudadanos que han solicitado el uso de material complementario en braille existe además un listado con la relación de estas personas y un sobre con el material en este sistema de lectura y escritura táctil.

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En las próximas once horas, los miembros de las mesas comprobarán la identidad los electores que se acerquen a depositar sus votos al Congreso y al Senado y su inclusión en el censo y verán cómo las urnas se van llenando hasta que se cierren los colegios y las abran para el recuento de las papeletas.

Para que la jornada transcurra con normalidad este domingo van a trabajar más de 100.000 guardias civiles y policías nacionales, autonómicos y municipales.

Y también varios miles de representantes de la Administración cuya función principal va a ser transmitir al Centro de Tratamiento de Datos la información sobre la constitución de las mesas primero, los avances de participación durante la jornada y el recuento de votos provisional al cierre de los colegios a partir de las 20:00 horas.

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Desde el primer momento, Correos, que en esta jornada va a desplegar un dispositivo especial con más de 15.000 profesionales y 7.400 vehículos, va a ir entregando en las mesas correspondientes los votos en custodia del 1.012.033 personas que han emitido su sufragio por correo. EFE