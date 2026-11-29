Guardar

Granada, 29 nov (EFE).- El Granada logró su cuarta victoria consecutiva en casa para asentarse en la tercera plaza de la clasificación al vencer este domingo en el Nuevo Los Cármenes por un engañoso 3-1 al Ceuta, que enlaza ocho derrotas seguidas y se mantiene como colista de la Liga Hypermotion.

El Granada salió fuerte y se aprovechó de la debilidad defensiva del Ceuta y de un grave error del meta Guille Vallejo para marcar en el minuto 7 el 1-0 por mediación de Jorge Pascual, que marcó casi en la línea de gol tras un remate suyo al larguero.

PUBLICIDAD

El cuadro caballa trató de proponer con el balón, pero se mostró muy timorato en el primer tiempo ante Alberto Flores, que sólo tuvo trabajo en un centro chut de Anuar Tuhami, mientras que los locales no aprovecharon las facilidades atrás del rival para crear más peligro antes del descanso.

El Ceuta salió en el segundo tiempo valiente y decidido a empatar, aunque no cubrió bien su espalda ante un Granada muy peligroso con espacios que rozó el 2-0 con claras ocasiones de Sergio Rodelas y de Gerard Gumbau, y que lo marcó a la hora de juego al transformar en gol el propio Gumbau un penalti del francés Yan Bodiger al venezolano Alejandro Marqués.

PUBLICIDAD

El Ceuta no se rindió, redujo diferencias en el minuto 68 con un tanto en propia meta de Diego Pampín al desviar un centro de Carlos Redru y volvió a marcar sólo tres minutos después por mediación de Álex Camacho, aunque el árbitro anuló la diana de la igualada a instancias del VAR por una falta previa sobre Gumbau.

El Ceuta se volcó hasta el final, aunque Alberto Flores sólo intervino en un tiro lejano de Kuki Zalazar, y llegó a encerrar en su área al Granada, que se defendió con orden y acierto antes de sentenciar el choque en la última jugada con un penalti cometido por Redru sobre Jose Arnaiz y convertido en gol por él mismo.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

3 - Granada: Alberto Flores; Pampín, Juanjo Flores, Manu Lama, Diallo; Rubén Alcaraz (Dylan, min. 55), Gumbau, Alemañ (Gambín, min. 55); Rodelas (Hormigo, min. 78), Bamba (Jose Arnaiz, min. 72) y Pascual (Marqués, min. 46)

PUBLICIDAD

1 - Ceuta: Vallejo; Petxarroman, Carlos Hernández, Bodiger, Matos (Camacho, min. 65); Marino, Ale Meléndez (Redru, min. 65), Sevikyan (Bueno, min. 78), Anuar (Okoro, min. 65); Zalazar y Sadik.

Goles: 1-0, min.7: Pascual. 2-0, min.60: Gumbau, de penalti. 2-1, min.68: Pampín, en propia meta. 3-1, min.97: Jose Arnaiz, de penalti.

Árbitro: Dámaso Arcediano. Mostró cartulina amarilla a los locales Pascual (min. 32), Rubén Alcaraz (min. 47), Pampín (min. 73) y Dylan (min. 83), y a los visitantes Marino (min. 62) y Redru (min. 96).

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 12.234 espectadores (dato oficial). EFE

jag/cb/ism