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Un total de 15 colegios electorales ampliarán su horario de apertura durante este domingo por diferentes incidencias puntuales, como ha explicado la subsecretaria del Interior, Susana Crisóstomo, en la rueda de prensa para ofrecer los datos de participación en las elecciones generales hasta las 14.00 horas.

Ha precisado que, tras los correspondientes acuerdos de las Juntas Electorales, ninguno de los 15 colegios alargarán su horario de apertura más de 45 minutos o una hora y que la jornada electoral transcurre "con toda la normalidad que cabía esperar".

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En concreto, tres mesas electorales de Castilla y León, una en Rábanos (Burgos), una en Villavellid (Valladolid) y otra en Osma (Soria), ampliarán el plazo de votación tras incidencias que han provocado retraso en la constitución de las mismas o la interrupción temporal de su funcionamiento.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha informado de la ampliación de la apertura de las mesas de Rábanos y Villavellid hasta las 20.45 y las 20.30 horas respectivamente debido a sendas incidencias con el censo electoral.

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Por otro lado, la Subdelegación del Gobierno en Soria ha avanzado que en la localidad de Osma, perteneciente a El Burgo de Osma, se cerrará una mesa a las 20.50 horas tras una incidencia que ha provocado la interrupción temporal de la votación.

Asimismo, cuatro colegios electorales en la provincia de Málaga --dos en la capital, uno en Estepona y uno en Nerja-- cerrarán más tarde el acceso a las urnas por demoras en la constitución de las mesas, como ha dado a conocer la Subdelegación del Gobierno en un comunicado, en el que precisa que el retraso más prolongado ha sido en el IES Sierra Bermeja de Málaga capital donde la constitución de la mesa se ha demorado 25 minutos porque los integrantes de una mesa han tardado en llegar.

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Tres colegios de la provincia de Sevilla ampliarán su horario por incidencias al inicio de la jornada, entre ellos el CEIP El Carmen de Tomares, donde la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha autorizado a la presidenta de una mesa a lucir una camiseta con el lema 'Stop Gaza' durante toda la jornada de este domingo 29 de noviembre y otro centro en Las Navas de la Concepción, por falta de papeletas de las candidaturas al Senado en una mesa electoral.

Asimismo, se ha retrasado la apertura de un colegio en Jaén capital porque el ordenanza encargado ha llegado tarde, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Andalucía en un comunicado, y se ha acordado ampliar en 30 minutos el horario de votación en un colegio electoral de la localidad gaditana de Barbate, que permanecerá abierto hasta 20.30 horas. Además, se ha retrasado la apertura de un colegio en Jaén capital porque el ordenanza encargado ha llegado tarde, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Andalucía en un comunicado.

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