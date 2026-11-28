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Vox ha denunciado ante la Ertzaintza haber sufrido amenazas y coacciones en San Sebastián por parte de algunas personas mientras tres afiliados de Vox en Guipúzcoa colocaban carteles electorales, ha indicado el partido.

Según ha confirmado el Departamento de Seguridad a Europa Press, la denuncia por amenazas y coacciones interpuesta sigue su curso y por el momento investigan los hechos sin que hayan trascendido más datos.

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La formación ha asegurado que el suceso tuvo lugar la noche del viernes, cuando tres afiliados colocaban carteles electorales "momento en el que un grupo de desconocidos se dirigió a ellos increpándoles con gritos de 'qué broma es esta', 'alde hemendik' (fuera de aquí), 'os vais a cagar' y 'ospa hemendik' (largo de aquí)".

Vox asegura que estas personas arrancaron los carteles y "llegaron a encararse" con los miembros del partido, a los que amenazaron y coaccionaron "hasta la llegada de la policía al lugar de los hechos".

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