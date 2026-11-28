Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El portugués Samu Costa, exjugador de Almería y Mallorca, abrió este sábado la cuenta para el Al Nassr en el campo del Al Hazem, con lo que el conjunto que lidera Cristiano Ronaldo, es el primero que logra marcar en 100 partidos seguidos de liga doméstica.
Veintiséis minutos necesitó el cuadro que dirige el australiano Ange Postecoglou para abrir la cuenta en el estadio Al Hazem de Ar Rass, triunfo momentáneo que le permitiría seguir igualado en la cabeza de la tabla saudí con el Al Qadsiah.
PUBLICIDAD
El Al Nassr tiene por ahora siete encuentros más que River Plate y Benfica, que elevaron su cuenta a 93. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España
El contexto económico mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país
Vivienda, pensiones e impuestos: las propuestas económicas más destacadas de cada partido para el 29-N
Entre rebajas fiscales, nuevos gravámenes a las grandes fortunas y debate sobre la sostenibilidad de las pensiones, las cuatro formaciones principales definen sus prioridades económicas antes de que los españoles acudan a las urnas
La jornada de reflexión de las elecciones generales, en directo: Feijóo pasa el sábado en Ceuta este sábado y Sánchez hace deporte
Este sábado ya no se puede hacer campaña para el 29-N, así que los políticos aprovechan el día para descansar antes de la jornada del domingo
Deporte, paseos en familia y un viaje a Ceuta: así pasan los candidatos la jornada de reflexión antes del domingo electoral
Este sábado, los partidos ya no pueden pedir el voto ni organizar actos públicos. Los candidatos, que hoy no pueden hacer nada que pueda interpretarse como un intento de movilizar el voto, se dedican, cada uno, a sus agendas personales
La Audiencia de Cádiz le quita la pensión de alimentos a un hijo que cobraba más que su padre enfermo y que había quedado incapacitado por un ictus
El padre había contratado a un detective para demostrar que su hijo ya estaba trabajando, pero para el tribunal no fue suficiente: sí lo fue el registro del SEPE
MÁS NOTICIAS