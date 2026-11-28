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Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El portugués Samu Costa, exjugador de Almería y Mallorca, abrió este sábado la cuenta para el Al Nassr en el campo del Al Hazem, con lo que el conjunto que lidera Cristiano Ronaldo, es el primero que logra marcar en 100 partidos seguidos de liga doméstica.

Veintiséis minutos necesitó el cuadro que dirige el australiano Ange Postecoglou para abrir la cuenta en el estadio Al Hazem de Ar Rass, triunfo momentáneo que le permitiría seguir igualado en la cabeza de la tabla saudí con el Al Qadsiah.

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El Al Nassr tiene por ahora siete encuentros más que River Plate y Benfica, que elevaron su cuenta a 93. EFE