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Madrid, 28 nov (EFE). La película 'Romería' y la serie 'Se tiene que morir mucha gente' han sido galardonadas este sábado por la Asociación de Montadores Audiovisuales de España (AMAE) en la segunda edición de sus premios, que han rendido un emotivo homenaje a Pedro del Rey, montador de las históricas 'Viridiana' y 'La tía Tula', entre otros grandes títulos.

Durante la gala, celebrada en Cineteca Madrid, se han entregado premios a 10 categorías.

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'Romería' ha ganado el premio a mejor montaje de largometraje de ficción y 'Ramón y Cajal: dibujos en la retina', a mejor montaje de largometraje documental.

En series, 'Se tiene que morir mucha gente' se ha llevado el premio a montaje de serie de ficción y 'Pelayo: más allá del límite' a mejor montaje de serie documental.

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Además, dos montadores han recibido reconocimientos: Pablo Barce Orellana, por mejor montaje de serie documental y de cortometraje o mediometraje, y Rafael Martínez Calle, por videoclip y publicidad. EFE