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Lorena Arias Duque

Valladolid, 28 nov (EFE).- El cineasta y escritor Rodrigo Cortés reivindica, en una entrevista con la Agencia EFE, la imaginación y la irracionalidad como únicas maneras de llegar a la verdad, porque, en su opinión, "sólo deformar la realidad permite verla".

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Cortés, que recala en Valladolid con su última novela, 'Hija del cielo', defiende que el arte debería estar más interesado en la verdad que en mostrar hechos y considera que la ficción es el mejor camino para llegar a ella.

"En la ficción se accede a la verdad a través de una forma pactada de mentira, entre otras cosas, porque el hábito nos convierte en ciegos funcionales y, paradójicamente, muchas veces sólo deformar la realidad nos permite verla", reflexiona.

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Asimismo, considera que "el pensamiento no es el mejor amigo de la creación" y por eso, cuando escribe, apuesta por "abrazar cualquier imagen, por irracional que sea".

Por eso, el también autor de las novelas 'Los años extraordinarios' (2021) y 'La piedra blanda' (2025) choca con las tendencias actuales, ya que, a su juicio, la literatura se ha alejado de la capacidad inventiva y, salvo algunas excepciones, en estos momentos impera "mucha gente escribiendo simplemente sobre sí misma".

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Cortés, que plantea 'Hija del cielo' como un "juego" sin instrucciones, cuenta en su última novela la historia de una niña, tal vez santa o poseída, encerrada en Gabaón, un municipio al borde de un barranco que también es un colegio, un orfelinato y un monasterio.

Lo hace a dos voces: la del narrador, preciso y académico, y la de su protagonista, de habla ingobernable y silvestre, llena de incorrecciones, capaz de "contar el espanto con una naturalidad casi cósmica".

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Una diferencia que muestra la importancia que tiene las palabras para Cortés, con las que tiene una relación profunda desde su infancia y que aparecen en su mente con un golpe de percusión, todas con sonido propio.

"Antes de que uno pueda interpretar siquiera qué significan, ya ejercen su poder en forma de música", explica.

El artista ourensano, vinculado a Salamanca desde la niñez, discrepa de la premisa de que una imagen vale más que mil palabras, ya que "son lenguajes muy distintos" y asegura que evita mezclarlos, aunque en él conviva la doble faceta de cineasta y novelista.

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"Los amo a ambos, pero no los confundo".

De hecho, el director de películas como 'Buried' (2010), con Ryan Reynolds, o 'Escape' (2024), protagonizada por Mario Casas, no cree que esta novela llegue a los cines porque, aunque todo es potencialmente adaptable, supondría traicionar el material original.

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"Las cosas que ruedo suelen ser poco literarias y las cosas que escribo suelen ser poco cinematográficas", justifica, antes de deslizar que "está escalando" una película de la que aún no puede dar más datos. EFE

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