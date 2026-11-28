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Santander, 28 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Cantabria juzga el martes, 1 de diciembre, a un hombre para quien la Fiscalía pide ocho años de cárcel por incitar, desde su posición de segundo entrenador de un equipo de baloncesto, a que una jugadora menor de edad se hiciera vídeos sexuales y se los mandara.

Según la calificación del ministerio público, de la que informa en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, este entrenador comenzó a generar una relación de confianza con la chica a través de Instagram y mensajería móvil para "ganarse poco a poco su confianza".

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Después la fue solicitando "de manera reiterada fotografías y vídeos" en los que la joven, que tenían 13 años en el momento de los hechos, le mostrara sus partes íntimas.

La Fiscalía añade que la joven le llevó a mandar vídeos, con contenido sexual grabado por ella, en cinco ocasiones, así como fotos, por lo que considera al hombre autor de un delito contra la libertad sexual en la modalidad de embaucamiento sexual a menores en línea, en concurso con otro de elaboración de pornografía infantil.

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Además, de la pena de ocho años de cárcel, el ministerio público pide para este acusado nueve años de alejamiento de la víctima y de inhabilitación para ejercer la patria potestad, así como quince para trabajar con menores.

También solicita, en concepto de responsabilidad civil, que indemnice a la joven con 3.000 euros por el daño moral causado. EFE