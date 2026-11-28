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Madrid, 28 nov (EFE).- "Damos demasiadas vueltas a las cosas y dudamos de nosotros mismos". Con esta premisa, el historietista Grant Snider publica 'Pensamientos reflexivos', un cómic que recoge visualmente sus pesadillas "más llamativas', y que utiliza el humor para que "los temas complejos y densos parezcan desenfadados".

En una entrevista con EFE, Snider (San Diego, 1985), nominado al Premio Eisner, revela que intenta mantener sus pensamientos en orden, pero cuando le embargan todos a la vez "dejan de tener sentido" y recurre al cómic "como terapia" para brindar una "perspectiva única y humorística que conecta con millones de lectores en todo el mundo".

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Snider describe 'Pensamientos reflexivos', editado por Garbuix Books, como un cúmulo de viñetas en las que "un artista sentado solo en una mesa a oscuras, busca a tientas sus materiales artísticos, una idea, el interruptor de la luz... y finalmente la bombilla se enciende y se produce una pequeña revelación artística".

El historietista, que se define como ortodoncista de día y artista de noche, reconoce que ha tenido problemas psicológicos en el pasado, pero no ha seguido ninguna terapia.

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"La literatura que leo y el arte que me apasiona me ayudan", dice el ilustrador, que para hacer este libro se ha inspirado en sus artistas referentes: "La poeta Mary Oliver, el novelista Karl Ove Knausgaard, los maestros del haiku Basho, Buson e Issa, y los artistas plásticos como Saul Steinberg y David Hockney".

Considera que la clave de sus libros es identificar los problemas cotidianos con humor: "Eso nos permite conectar con emociones profundas casi sin darnos cuenta".

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Reconoce que sus cómic beben de "las cosas que le ocupan la mente en cada momento" y, concretamente sobre 'Pensamientos reflexivos' dice que fue creado tras una época en la que se encontraba "en un bucle repetitivo de rutina diaria, práctica artística y vida familiar".

Snider, que tiene cinco hijos y su casa es "fuente de inspiración", afirma haber conseguido encontrar el equilibrio "entre el trabajo diario como médico ortodoncista y el creativo como dibujante y guionista".

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Es una lucha, dice, "entre el humor, la seriedad, el juego y la productividad, que generan una fricción que inspira nuevas obras".

Insiste el autor en que todos estamos atrapados en obligaciones, "pero ¿qué sería la vida sin ellas?", se pregunta. "Me imagino que solitaria y vacía", se responde a sí mismo.

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Por eso, dice, haber organizado su vida de tal manera que dispone mucho tiempo para la creatividad: "Algunas semanas me parece que casi demasiado".

El artista explica que todo comienza en el cuaderno de bocetos: "Es como agarrar un hilo fino y tirar de él para ver qué pasa y si todo sale bien, ese hilo o idea se puede tejer hasta convertirlo en un tapiz, que es la página del cómic".

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Y admite que para él dibujar es "una forma de terapia, de autorreflexión y un ejercicio de atención".

Entre sus obras está 'La forma de las ideas', 'Lo que tu biblioteca dice de ti', 'El arte de vivir' y 'Poesía en cómic'.

Este último es una combinación de poesía y cómic inspirado en los libros del poeta y cantautor Shel Silverstein y los cómics de Calvin y Hobbes. EFE

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(foto)