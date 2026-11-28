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Vitoria, 28 nov (EFE).- El presunto autor del asesinato de su expareja, que murió tras ser acuchillada el jueves en Bilbao, y que permanecía en dependencias de la Ertzaintza tras su detención, ha pasado a disposición judicial la tarde de este sábado, han confirmado a EFE fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos sucedieron en torno a las 20:00 horas en una vivienda de la calle Marcelino Oreja, en la zona de Indautxu de Bilbao, cuando el detenido, de 47 años, presuntamente acuchilló a Biansi Nadieska, de 34 años, con la que había mantenido una relación sentimental.

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La víctima murió horas después de la agresión en el Hospital de Cruces debido a la gravedad de las heridas infligidas.

En el momento de la agresión en la vivienda se encontraban los hijos pequeños de la mujer, de 4 y 6 años.

El presunto agresor había mantenido una relación sentimental con la víctima y actualmente tenía una orden de alejamiento vigente, aunque convivía con ella.

Tanto la mujer asesinada como su expareja contaban con antecedentes por violencia de género y violencia doméstica, y existían denuncias contra el presunto agresor.

Se trata de la primera mujer asesinada a manos de su pareja o expareja en 2026 en Euskadi.

Con la confirmación de este caso se elevan a 50 las mujeres asesinadas España en lo que va de año por violencia de género, y a 1.391 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. EFE

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