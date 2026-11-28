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Roger Mateos

Barcelona, 28 nov (EFE).- La osadía de Manolo Vital, retratada en la exitosa película 'El 47', no fue un caso aislado: entre finales del franquismo y los primeros años de la nueva era constitucional, barrios depauperados y mal conectados del extrarradio de Barcelona vivieron múltiples 'secuestros' de autobuses a manos de sus vecinos.

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A rescatar del olvido aquellos episodios de lucha vecinal se ha dedicado, en los tres últimos años, la periodista Odei A.-Extearte (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, 1982), autora del libro 'Les segrestadores' (La Segona Perifèria).

Su trabajo de investigación, desplegado en 251 páginas, logra reunir documentos, testimonios y vivencias personales sobre unos hechos que revelan las carencias de los suburbios, en especial de los barrios periféricos de Santa Coloma, donde las irregularidades urbanísticas y la especulación engendraron un bosque de precarios edificios de viviendas en unas colinas junto al río Besòs.

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Fue allí donde el 2 de agosto de 1973 un centenar de mujeres del barrio de Can Franquesa, hartas de tener que subir y bajar a pie empinadas cuestas para ir a comprar, o visitar al médico, o hacer cualquier gestión en el centro de Santa Coloma, ocuparon un autobús y obligaron al conductor a circular hasta las calles más elevadas.

"En general, aquellas 'secuestradoras' no militaban en ningún partido, sino que eran vecinas del barrio dedicadas a labores de casa. Son las luchadoras más invisibles, las grandes olvidadas", explica Odei A.-Extearte en una entrevista con EFE.

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Las mujeres, añade, fueron "el gran motor" de muchos de los 'secuestros' de autobuses para forzar a sus empresas a alargar las líneas hasta las calles más recónditas en lo alto de la colina y, a menudo, llevaban a cabo sus acciones acompañadas de sus hijos.

"Obsesionada" con una investigación periodística a la que ha dedicado infinidad de horas, la periodista de Santa Coloma consiguió desenterrar la sentencia del 'secuestro' de 1973 en Can Franquesa y descubrió el nombre de las dos mujeres condenadas por la acción: Rosa Escribano Ferrer y Casimira Fuertes de la Rosa, ya fallecidas.

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Lo que inicialmente iba a ser una causa judicial por "manifestación ilegal", relata Odei A.-Extearte, acabó siendo simplemente un juicio de faltas por coacciones y amenazas al conductor y las dos acusadas fueron condenadas a pagar una multa.

"En el fondo, las autoridades sabían que lo que reclamaban las 'secuestradoras' era justo", señala, ya que al adquirir su vivienda en lo alto de Can Franquesa les habían prometido que el autobús llegaría hasta arriba, pero aquello acabó siendo un engaño, que no se resolvió hasta después de años de reivindicaciones callejeras.

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A través de sus visitas a archivos y hemerotecas y sus encuentros con protagonistas de las acciones o sus descendientes, la autora del libro ha podido documentar cerca de un centenar de 'secuestros' de autobuses en Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià de Besòs y barrios apartados de la ciudad de Barcelona, como Roquetes, Torre Baró o Ciutat Meridiana, pero está convencida de que hubo "muchos más".

'El 47' que Manolo Vital condujo hasta arriba de Torre Baró fue solo la punta del iceberg de una problemática social nacida en pleno desarrollismo franquista y que perduró hasta bien entrada la década de los ochenta. EFE

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(Foto)