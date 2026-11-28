Guardar

Elche (Alicante), 28 nov (EFE).- La presencia en la alineación del portugués Martim Neto es la única novedad que presenta el Elche ante un Atlético de Madrid con varios cambios en su formación, entre los que destacan los regresos de Pablo Barrios, Giuliano Simeone y el danés Morten Hjulmand.

El entrenador del Elche, Martín Anselmi, ha formado su alineación con Dituro; Sangaré, Chust, Redondo, Revivo; Morcillo, Neto, Gonzalo Villar; Cepeda, Germán Varela y Fer Niño.

PUBLICIDAD

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha introducido cinco cambios con respecto al partido de la Liga de Campeones y ha apostado ante el Elche por Oblak; Llorente, Hancko, Marc Pubill, Grimaldo; Giuliano, Barrios, Hjulmand, Kang In; Álex Baena y Julián Álvarez. EFE

pvb/cta