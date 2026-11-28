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Un total de 38,61 millones de españoles están llamados a votar este domingo en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España en la reciente etapa democrática. Con su papeleta, los electores designarán los 350 escaños del Congreso y a los 209 del Senado entre las 895 candidaturas que concurren a estos comicios.

A continuación, algunas de las cifras de la jornada electoral:

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-- La población de derecho --empadronada en España-- la conforman un total de 49.114.494 personas, de las cuales están llamadas a votar las 38.616.949 inscritas en el censo electoral.

MÁS DE 2,6 MILLONES DE VOTANTES EN EL EXTERIOR

-- De esos potenciales votantes, 35.953.542 ciudadanos viven en España y los otros 2.663.407 residen en el extranjero. Las autonomías con más españoles emigrados son, por este orden, Galicia (516.669 electores), Madrid (498.874), Cataluña (344.356) y Andalucía (313.373).

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-- Por grupo de sexo, constan más de 1,2 millones de mujeres que de hombres en el censo de electores con residencia en nuestro país: 18.598.253 féminas y 17.360.458 varones.

-- Hay 1.615.034 jóvenes que podrán votar por primera vez en unas elecciones generales, lo que supone el 4,49% del censo de residentes en nuestro país. El grueso de las personas con derecho a voto se sitúa entre los 40 y los 64 años.

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-- La comunidad con más electores es Andalucía, con 6,53 millones, seguida de Cataluña (5,58), Madrid (5,03), que por tanto son las que más diputados aportan al Congreso. Detrás aparecen la Comunidad Valenciana (3,72), Galicia (2,21) y Castilla y León (1,91). Entre las más pequeñas, al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, figuran La Rioja (238.491 electores), Cantabria (473.210) y Navarra (500.413).

895 LISTAS PARA PARA 559 ESCAÑOS

-- Este 29 de noviembre se adjudicarán 559 escaños: 350 diputados elegidos en 50 provincias más Ceuta y Melilla (52) y 209 senadores repartidos entre 60 circunscripciones.

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-- A estos comicios concurren 895 candidaturas, de las que 534 optan a ocupar alguno de los escaños en el Congreso y 361 en el Senado. Por cada escaño de la Cámara Baja competirán un total de 3.820 personas, a una media de diez por plaza, y 802 lo harán por los 209 escaños de la Cámara Alta.

-- De los 3.820 aspirantes a ocupar un sillón en la Cámara Baja, 1.881 son mujeres (49,24%) y 1.939 son hombres (50,75%), mientras que entre los 802 candidatos a la Cámara Alta hay 447 varones (55,73%) y 355 féminas (44,26%).

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-- Se prevé que se abran un total de 22.493 colegios o locales electorales en 8.132 municipios, en los que se instalarán 61.033 mesas. Los votantes se dividirán en 36.761 secciones electorales y podrán emitir su voto en aproximadamente 210.000 urnas.

-- Se habilitarán alrededor de 59.000 cabinas para utilizarlas si los electores optan por introducir su papeleta en los sobres. La Administración General del Estado ha proporcionado 86 millones de sobres de votación.

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A estas cifras hay que añadir los sobres y papeletas impresos por los partidos para remitirlas por correo al domicilio de los votantes, lo que se conoce como 'mailing'.

CERCA DE 23.000 MÓVILES PARA TRANSMITIR DATOS

-- Para controlar las votaciones y realizar el recuento en los colegios han sido elegidas 183.099 personas como miembros titulares de las mesas electorales (un presidente y dos vocales en cada una) y 366.198 suplentes. Los titulares cobrarán 75 euros netos en concepto de dieta por esta tarea y, para llevarla a cabo correctamente, podrán consultar los 930.000 manuales de instrucciones que se han impreso.

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-- Para estas elecciones, la Administración General del Estado distribuirá 22.716 dispositivos móviles que servirán para recoger la información de 56.654 mesas electorales y transmitirla vía electrónica al Centro de Control, Centralización y Totalización para la Difusión de la Información.

-- En total, el presupuesto para estas elecciones asciende a 243.408.647,68 euros.

-- Un dispositivo de más de 100.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado integrados por miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil, policías autonómicas y locales y servicios de emergencias y Protección Civil garantizarán la seguridad.

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-- Por la limpieza del proceso velarán, como han hecho desde el inicio del periodo electoral, la Junta Electoral Central, con sede en el Congreso de los Diputados, 50 Juntas Electorales Provinciales y 303 Juntas Electorales de Zona.