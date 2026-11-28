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Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), segundo en la carrera esprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana dice estar "contento" con el resultado además de haber hecho "una gran salida".

"Estoy muy contento del trabajo que estoy haciendo", señaló Martín tras el podio y explicó. "al final consigo entender que es lo que necesito para ir rápido y supe mantener esa segunda posición", aunque Marc -Márquez- le llegó a adelantar. "Sabía que tenía esa doble 'long lap', así que estaba tranquilo".

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"He sabido mantener un gran ritmo", continuó Jorge Martín, quien destacó: "Marco tiene un paso más que yo ahora mismo, pero a ver si puedo seguir mejorando para mañana".

En cuanto a la incertidumbre de la salida, Jorge Martín ha explicado: "en cuanto han pasado tres segundos y seguía rojo, él ha reconocido que dejó de acelerar y paró la moto, pues sabía que no íbamos a salir", aunque enseguida aclaró que "en caso contrario hubiese tenido un problema, pero he estado ágil".

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"Luego he visto que Marc tenía humo, pero no había ninguna forma de avisarle, así que espero que no tenga nada", comentó Martín, quien reconoció que en esos momentos "obviamente, mantener la concentración es lo complicado", si bien agregó que no tiene problemas con eso.

De sus opciones para la carrera larga asegura que "en MotoGP, todo puede pasar", y que el Ricardo Tormo "es muy fácil irse al suelo, hacer errores", por lo que se centrará en intentar mejorar, aunque reconoce que su compañero Bezzecchi tiene mejor ritmo y llegar "será complicado".

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"Ha estado un paso muy por delante", señala Jorge Martín, quien a pesar de todo intentará "mejorar esas dos 'decimitas' y luego está claro que mañana es una carrera que no se puede ir a tope y hay que gestionar". "Seguramente pueda acercarme un poco más, pero haré lo que pueda". EFE