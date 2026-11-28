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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha pulverizado el récord del circuito Ricardo Tormo de Cheste para ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, por delante del español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

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Bezzecchi estableció un nuevo récord de 1:27.844, el único piloto de la categoría que rodó en ese segundo, rebajando el registro que el viernes obtuvo Marc Márquez, 1:28.483, quien fue segundo a 463 milésimas del italiano en la última clasificación de su carrera deportiva.

El italiano Bezzecchi 'calentó' motores en los segundos entrenamientos libres, que dominó al montar neumáticos blandos en su última salida a pista, por delante de un septeto de pilotos españoles encabezado por Pedro Acosta (KTM RC 16), y formado junto a Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Pol Espargaró (KTM RC16), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

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Esta segunda tanda libre de entrenamientos dio paso a la primera clasificación en la que estaban en juego dos posiciones para la segunda y así obtener la mejor posición posible para la formación de salida.

A esas posiciones podían optar pilotos como los franceses Johann Zarco (Honda RC 213 V) y Fabio Quartararo (Yamaha YZR M1 V4), el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) o el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) y los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V) y Alex Rins (Yamaha YZR M1 V4).

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Joan Mir fue quien logró la primera posición provisional, luego superado por el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), que fueron quienes pasaron a la siguiente tanda.

Todas las miradas en la segunda clasificación -y todo el fin de semana- se centraron en el español Marc Márquez, quien iba a afrontar la última pelea por la 'pole position', que sería 107 de su carrera deportiva y la septuagésima novena en MotoGP, aunque al final se la arrebató Bezzecchi.

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Marc Márquez ya logró en la primera jornada de la Comunidad Valenciana establecer un nuevo récord absoluto de vuelta rápida al rodar en 1:28.483, el tiempo de referencia para todos sus rivales en esta clasificación.

Ya en su primer intento de vuelta rápida Marc Márquez paró el cronómetro en 1:28.606, con Marco Bezzecchi 'copiando' sus parciales, aunque en el último falló y se quedó a 48 milésimas de segundo, mientras que Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) lo hizo a cinco milésimas del ocho veces campeón del Mundo de MotoGP, con Álex Márquez (Aprilia RS-GP) a siete milésimas de segundo.

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Mientras que Marc Márquez paró tras ese primer intento, Marco Bezzecchi siguió una vuelta más, en la que logró batir a Marc Márquez con un tiempo de 1:28.478, que era nuevo récord absoluto de la categoría por apenas cinco milésimas de segundo (1:28.483).

Los principales pilotos de la categoría, Marco Bezzecchi, Marc Márquez o Raúl Fernández, entre otros, emplearon en esta última clasificación de la temporada una estrategia a tres salidas, motivo por el que sus dos motos se encontraban preparadas en la puerta de los talleres.

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Y fue Raúl Fernández el siguiente protagonista, al establecer un nuevo récord absoluto al rodar en 1:28.433, cuando Marc Márquez se quedaba en el primer parcial a una milésima de ese tiempo para bajar 35 milésimas en el segundo, 88 milésimas en el tercero y establecer un nuevo récord en el cuarto y último, 1:28.307.

Pero tras Marc Márquez le tocó el turno a Marco Bezzecchi, quien pulverizó el récord al ser el primero en bajar del minuto y 28 segundos con 1:27.844, cuando en la primera curva se fue por los suelos muy rápido, el español Pol Espargaró (KTM RC 16).

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Con Marco Bezzecchi en la 'pole position', junto a él en la primera línea estarán Marc Márquez y Raúl Fernández, la segunda línea será para Alex Márquez, Jorge Martín y Fabio di Giannantonio; con Enea Bastianini, Pol Espargaró y Fermín Aldeguer, y Pedro Acosta, Ai Ogura y Joan Mir, en la cuarta. EFE