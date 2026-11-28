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Barcelona, 28 nov (EFE).- Rayos petrificados en grandes dunas de Colorado, viviendas en acantilados de Mali, un parque danés con árboles que 'cantan', una isla de Japón donde viven seis gatos por cada humano y hoteles siniestros abiertos en antiguas cárceles son algunas de las 'Maravillas secretas del mundo" incluidas en una guía para viajeros.

Publicada recientemente por Lonely Planet, este libro que descubre '385 lugares extraordinarios' de todo el mundo desconocidos para la mayoría de amantes de los viajes y la aventura es continuación de otra guía aparecida en 2018, en la que se mostraban otros 360 destinos sorprendentes del planeta.

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La guía agrupa estas 'maravillas' desconocidas en grandes espacios geográficos, que en gran medida coinciden con los continentes, aunque no del todo, pues hay un capítulo dedicado a África y Oriente Medio mientras separa en dos capítulos América del Norte y América del Sur junto a la Antártida.

El itinerario incluye maravillas naturales, como termiteros que brillan en Brasil, un lago rosa en Senegal o una migración de millones de murciélagos en un parque de Zambia, junto a otras creadas por el hombre, como un museo subacuático de arte frente a las costas de Cancún, en México, o el 'camino de la muerte' en Bolivia, una estrecha carretera que bordea precipicios de hasta 3.500 metros.

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Otras rarezas son los 'rayos petrificados' de un parque nacional de Colorado, estructuras de vidrio que se forman cuando los rayos impactan en las dunas y funden la arena a 28.000 grados, unos árboles de un parque de Aalborg (Dinamarca) que reproducen música de los artistas que los plantaron o las viviendas construidas por los dogones en las escarpadas laderas de Bandiagara (Mali).

Aunque es obvio que se podrían incluir decenas de emplazamientos insólitos en España, la guía se detiene únicamente en dos, el valle y las aguas de Río Tinto, en Huelva, y el daliniano Castillo de Púbol, en Girona.

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De Río Tinto destaca la guía que, entre el aspecto oxidado de las aguas y las montañas rojizas "este paisaje parece extraterrestre", aunque, sorprendentemente, la vida prospera cerca de su cauce y así, en las marismas del Odiel, donde confluyen las dos corrientes, "se pueden ver flamencos, junto con somormujos, chorlitos y todo tipo de aves acuáticas".

En el caso del Castillo de Púbol recuerda que fue refugio de Gala Dalí y que permite "conocer de cerca la vida en común de la pareja más famosa del movimiento surrealista". Al morir la mujer y musa de Salvador Dalí, sus restos fueron enterrados en la cripta del monumento.

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En la guía proliferan parajes naturales esculpidos durante miles de años, como las cuevas marinas de las Islas Apóstol, la playa escondida de las Islas Marietas o las 'rocas estremecedoras' de distintos lugares del mundo, como la de Trolltunga, en Noruega, un vertiginoso mirador con una caída de 700 metros de altura.

La guía no rehuye seleccionar 'maravillas' de difícil catalogación, en ocasiones un tanto disparatadas, como los lugares donde la mano del hombre ha generado una contaminación extrema.

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Así, se detiene en la Zona de Exclusión de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, donde 40 años después de la explosión del reactor 4 la radiación de fondo es todavía 10 veces superior a la normal, o la 'Plastic Beach', la 'playa de plástico' de la Isla Grande de Hawái, que abarca una superficie de 1'6 millones de kilómetros cuadrados.

De dudoso gusto se pueden considerar también determinados lugares de factura humana, entre ellos un Museo de la Fiambrera en Columbus, en EE.UU., los ataúdes colgantes de Sagada, en Filipinas, osarios con centenares o miles de restos humanos que decoran iglesias o monasterios, o el Templo de Karni Mata, habitado por más de 15.000 ratas que están protegidas y alimentadas por los monjes hinduistas.

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En cambio, en la isla japonesa de Tashirojima son los gatos los que sextuplican la población de humanos, vagando libremente por todos sus rincones, pues sus habitantes creen que los felinos traen buena suerte y que cuidarlos supondrá una mejora de la fortuna personal.

Otros destinos que atraen a los amantes de los misterios, las catástrofes o lo sobrenatural son los distintos barcos 'fantasma' varados en playas e incluso desiertos de todo el mundo, hoteles en antiguas prisiones, como la de Liepaja (Letonia), o en los que se cometieron crímenes y en los que se dice que habitan los espíritus, o castillos, abadías y cementerios donde buscar vampiros. EFE.

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(Recursos de archivo en EFE Servicios: 8011855715, 8000525680, 8003963306, 8023476160, 8003872814, 8002820436, 8007075071)