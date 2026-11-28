Guardar

Barcelona, 28 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han activado su Plan de Navidad, que mantendrán vigente hasta el 11 de enero, con más presencia de patrullas en las calles, más prevención de robos y ciberestafas en las compras y un refuerzo de la seguridad en zonas concurridas, en la movilidad y en la distribución de mercancías.

Según ha informado este sábado la policía catalana, el dispositivo, denominado "Pla de Nadal", tiene como objetivo dar respuesta al incremento de la actividad comercial, de la movilidad de personas y mercancías y de la concentración en espacios de alta concurrencia, en el marco de las campañas comerciales, las fiestas navideñas y el inicio del periodo de rebajas.

PUBLICIDAD

El Plan de Navidad de los Mossos se ha diseñado en un contexto en el que se mantiene vigente el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, por lo que se mantendrán e intensificarán las medidas preventivas en espacios de elevada afluencia de personas, en las infraestructuras de transporte y en puntos de interés como centros de culto, edificios diplomáticos o gubernamentales y zonas deportivas o culturales con gran volumen de público.

De hecho, en el marco de este dispositivo, los Mossos reforzarán la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta policial en los principales ejes comerciales, centros urbanos, mercados, ferias, espacios de ocio e infraestructuras de Cataluña.

PUBLICIDAD

Además, pondrán especial atención a las actividades festivas y a los actos que pueden generar una elevada concentración, como las cabalgatas de reyes, la celebraciones de nochevieja o los mercados navideños, para prevenir hurtos, robos con violencia, estafas y otras modalidades delictivas asociadas a la actividad comercial.

En este ámbito, se potenciarán las medidas orientadas a prevenir y detectar situaciones que puedan afectar a la convivencia y la seguridad de las personas, especialmente ante las violencias sexuales, las interpersonales u otras conductas que generen percepción de inseguridad.

PUBLICIDAD

En el dispositivo también se prestará una especial atención a la actividad de multirreincidentes.

Asimismo, el plan también incidirá en la prevención de las estafas y de la ciberdelincuencia: en todo el año 2024 se registraron 80.913 estafas virtuales; en 2025, 78.969; y en 2026, hasta el pasado 20 de noviembre, 68.810.

PUBLICIDAD

Según datos de los Mossos, durante el periodo de Navidad del pasado año, del 28 de noviembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, se registraron 7.529 estafas vinculadas a internet.

El Plan de Navidad de los Mossos cuenta con la colaboración de las policías locales, los vigilantes municipales, los operadores de seguridad y los servicios de seguridad privada, para garantizar una respuesta integral ante las incidencias que se puedan registrar durante este periodo. EFE

PUBLICIDAD