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Barcelona, 28 nov (EFE).- El zaragozano Eduardo Menacho, vigente campeón de España de 10.000 m y campeón de Europa Sub-23 de la distancia, y la castellonense Carla Masip, campeona de España absoluta de 1.500 m en pista cubierta, son las dos principales cabezas de cartel de la Allianz Jean Bouin, que se disputará este domingo, a las 12:00 horas, en Barcelona.

En la prueba internacional, también participa el barcelonés Aarón de Las Heras, otro campeón de Europa en categorías de formación -en este caso de 5.000 m- y los dos ganadores de la pasada edición: el tarraconense Adam Maijó y la gijonesa Beatriz Álvarez, que defenderán título.

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Un total de 25 atletas profesionales se disputarán la victoria sobre un duro circuito de 3.300 metros por la montaña de Montjuïc al que las mujeres tendrán que dar dos vueltas (6.600 m) y los hombres tres (9.900 m).

Como aperitivo a la prueba internacional, las pruebas Open de 5 y 10 km empezarán a las 10:00 horas, ambas con salida desde la Avinguda Rius i Taulet con la Avinguda Maria Cristina. Sin embargo, cada una termina en un lugar distinto.

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La de 5 km acabará en el Arc de Triomf. En cambio, la de 10 km, en la que participarán las olímpicas Marta Galimany y Jessica Martin, se adentrará en las calles de Barcelona para volver a su punto de origen, en Montjuïc.

A las 12:05 horas llegará el turno de las carreras infantiles para completar una matinal con un total de 17 pruebas atléticas y que contará con las participación de 21.000 corredores.

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La Jean Bouin es la carrera decana del atletismo español y por ella han pasado algunos de los mejores atletas del país, como Carles Castillejo, Reyes Estévez, Isaac Viciosa, Gregorio Rojo, Esther Guerrero o Natalia Rodríguez, entre otros. EFE