18/03/2026 El hemiciclo del Senado vota durante una sesión plenaria, en el Senado, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Senado vota hoy la Ley Orgánica de Multirreincidencia, que endurece el tratamiento penal de los reincidentes y ha sido modificada por PP, PSOE y Vox, lo que obligará a devolverla al Congreso. Además se debaten mociones sobre la garantía del cumplimiento íntegro de la ley del aborto, la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y la crisis energética ligada a la guerra de Irán, y la precariedad laboral y planificación de los médicos del Servicio Nacional de Salud. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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Los electores elegirán este domingo a 209 de los 267 senadores que componen la Cámara Alta, con la novedad de que los bloques de izquierda y derecha concurren a estos comicios bajo diferentes coaliciones con el objetivo de alcanzar una mayoría suficiente para ser decisivos en la renovación de varios magistrados del Tribunal Constitucional y otros órganos o la aplicación del artículo 155.

En concreto, PSOE, Frente Amplio y otros partidos de izquierda han acordado presentarse unidos en 47 circunscripciones del Senado, mientras que PP y Vox también alcanzaron un pacto con el que la formación de Santiago Abascal renuncia a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias y presentará un único candidato en otras catorce. Por su parte, los 'populares' no se presentarán en tres circunscripciones en las que no han logrado escaños en los últimos años.

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Estas alianzas suponen un desafío para el único modelo de listas abiertas que rige en España, en el que los electores eligen a los candidatos sin obligación de atenerse a los nombres propuestos por las formaciones políticas.

En concreto, este 29N se elegirán mediante sistema de listas abiertas a los cuatro senadores que reparte cada circunscripción peninsular: los electores señalan hasta tres nombres de entre todos los candidatos que se presentan y pueden hacerlo de un mismo partido o alianza, de dos o hasta de tres diferentes.

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Los resultados demuestran tras más de 45 años de elecciones generales que los votantes eligen a los candidatos de un mismo partido, de manera que la formación más votada se lleva directamente tres escaños y la que queda segunda, uno. Es decir, lo habitual ha sido que sólo dos partidos se distribuyan los senadores, y en la mayoría de provincias, son el PP y el PSOE.

En las elecciones del 23 de julio de 2023 se repitió este esquema, pero en 4 provincias sin embargo hubo un reparto diferente del voto. En concreto, se produjo un 2+2 entre PSOE y PP en Huelva, Valencia, Badajoz y Cáceres.

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En Álava hubo un 3+1 que se repartieron entre PSOE y EH Bildu, mientras que en Vizcaya también se repitió el 3+1 entre el PNV y el PSOE, y en Guipúzcoa se lo repartieron 3 EH Bildu y 1 el PNV.

Algo similar ocurre en Navarra, con un 3+1 entre el PSOE y UPN, o en Cataluña, donde el PSC se reparte los 3+1 con ERC en Barcelona, Lleida y Tarragona, y otro con Junts en Girona.

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En el resto de circunscripciones se mantuvo la tradición del 3+1 y el partido elegido mayoritariamente fue el PP, que logró 120 escaños, por los 72 senadores que tuvo el PSOE.

HAY QUE CONTAR LOS DE DESIGNACIÓN AUTONÓMICA

Un dato que hay que tener en cuenta es el del reparto de los 58 senadores autonómicos que eligen los parlamentos regionales, no los ciudadanos en las urnas. Por ello, el PP cuenta de partida con al menos 23 senadores de este tipo, mientras que el PSOE tiene unos 19 escaños y Vox tiene 5, que se nombran al margen de las elecciones.

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Las asambleas autonómicas eligen sus representantes en el Senado en base al resultado que lograron los partidos en las últimas elecciones regionales, por lo que estos 58 escaños no los eligen directamente los ciudadanos en las urnas.

En este contexto, el PP parte ya con 23 senadores por designación autonómica, por lo que necesitaría sumar al menos 111 escaños para reeditar la mayoría absoluta que ha tenido esta legislatura en el Senado.

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Los socialistas, por su parte, cuentan con 19 senadores, así que necesitarían conseguir 125 senadores en las elecciones del 29 de noviembre para tener la mayoría absoluta en el Senado.

Además de 'populares' y socialistas, el Senado también cuenta con 5 senadores de Vox por designación autonómica; 3 de Junts; 1 de ERC; 1 del BNG: 1 de Geroa Bai: 1 del PNV; 1 de EH Bildu; 1 de Compromís; 1 de Más Madrid y 1 de Coalición Canaria.

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HASTA AHORA TENÍA IMPORTANCIA RELATIVA

Y es que la importancia política del resultado en el Senado ha sido siempre relativa. No interviene en la elección del presidente del Gobierno y no es decisivo en la elaboración de las leyes: sus enmiendas y reformas pueden ser tumbadas por el Congreso, que tiene la última palabra.

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Pero la mayoría absoluta del PP ha erigido esta legislatura al Senado como "contrapeso" al Gobierno, vislumbrando la capacidad que puede tener vetando leyes, dilatando algunas normas como fue la amnistía o la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden.

El Senado también es decisivo para la aplicación del 155 de la Constitución, como ocurrió con Cataluña en 2017. El Gobierno debe presentar un proyecto al Senado para que lo debata y apruebe por mayoría absoluta, o no podrá tomar medidas al amparo de ese artículo constitucional.

En anteriores legislaturas también era concluyente para aprobar el llamado 'techo de gasto', ya que podía vetarlo y obligar al Gobierno a presentarlo de nuevo. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha eliminado esta legislatura la capacidad que tiene el Senado para vetar este techo de gasto.

CAPACIDAD DE DECISIÓN EN ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

En cualquier caso, una de las principales claves que tiene lograr el control del Senado tiene que ver con la elección de los cuatros magistrados que le corresponden, y que durante la actual legislatura siguen aún sin renovarse.

Para la elección y renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional correspondientes al Senado se requiere una mayoría de tres quintos (3/5) de los miembros de la Cámara, por lo que si alguno de los bloques logra obtener 160 escaños lo podría hacer de manera autónoma.

El Tribunal de Cuentas es el otro órgano en el que también tiene capacidad de decisión el Senado, ya que la Cámara Alta elige a seis de los doce consejeros, también con la mayoría de tres quintos. Asimismo, puede decidir sobre tratados o convenios internacionales y en reformas de los estatutos de autonomía.

Otra de las funciones que tiene el Senado es la creación de comisiones de investigación y, de hecho, el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta esta legislatura para llegar a constituir hasta siete investigaciones parlamentarias.

También está la capacidad para modificar el Reglamento de la Cámara, decidir sobre el uso de las lenguas cooficiales a nivel interno, influir políticamente en la utilización de la Inteligencia Artificial (IA), así como una mayor capacidad de acción ante los Presupuestos de la institución.