Guardar

Madrid, 28 nov (EFE).- Desde el fin de la pandemia, el fenómeno de las reservas fantasma, cuando alguien reserva mesa y se ausenta sin aviso, se disparó en la hostelería, con un impacto de hasta el 20 % en la facturación de un sector que ha empezado a aplicar medidas eficientes para frenar este problema.

Según datos de la plataforma de reservas TheFork, durante los periodos de máxima afluencia de público, como la próxima Navidad, las reservas fantasma pueden suponer unas pérdidas que van desde el 5 hasta el 20 % de la facturación total del local.

PUBLICIDAD

Fuentes de esta organización han asegurado a EFE Agro que el problema "afecta mucho más" a los restaurantes con tiques altos y que es una práctica que tuvo un "boom" tras la pandemia, cuando se extendió la "costumbre" de reservar en varios sitios simultáneamente para asegurarse una mesa donde comer.

Desde entonces, no obstante, el sector se ha puesto manos a la obra y ha implementado medidas que han permitido bajar las tasas de ausencias hasta el 3,3 %, frente al 5 % de media en el resto del mercado y al 3,6 % registrado en el 2024.

PUBLICIDAD

TheFork ha recabado datos sobre los motivos que alegan los consumidores para ausentarse de las reservas y el 55 % de los encuestados lo justifican por un despiste, el 38 % se refiere a "imprevistos de última hora", mientras que el 7 % sienten "vergüenza" al llamar al establecimiento para avisar.

Para el secretario general de la asociación Hostelería de España, Emilio Gallego, en un momento en el que las empresas están "centradas en una gestión eficiente" para preservar su estabilidad en el mercado, la posibilidad de sufrir reservas fantasma supone un "perjuicio muy grave".

PUBLICIDAD

Según Gallego, especialmente en los establecimientos situados en el centro de las ciudades, "que no están sobrados de espacio" y donde el metro cuadrado tiene un "alto coste", este fenómeno es preocupante y tiene repercusiones "graves" para el hostelero.

El secretario general ha explicado que pese a esto, cada vez son menos los locales que no permiten reservar con antelación y que las opciones de ocupación de mesa "por orden de llegada" han quedado limitadas a lugares con una alta demanda, que además disponen de zonas para el consumo en espera mientras se liberan espacios.

PUBLICIDAD

Así, han comenzado a hacerse habituales las peticiones de preautorización de la tarjeta bancaria en el momento de reservar, la retención temporal de cierta cantidad que permite al hostelero comprobar que la tarjeta del cliente es válida y tiene fondos.

Además, según TheFork, el 21 % de los restaurantes usa ya la huella bancaria como garantía de reserva, el doble que en 2023, mientras que el 7 % aplica el prepago con tarjeta, el cobro por adelantado de una parte del menú, que piden actualmente el triple de establecimientos que hace dos años.

PUBLICIDAD

Estas "precauciones" hacen que el comensal se tome "más en serio" la reserva y están extendidas en sectores como el hotelero, donde está "normalizado" el pago por adelantado, según The Fork.

Otras medidas incluyen los recordatorios vía mensaje de texto o correo electrónico, que ofrecen al consumidor la posibilidad de cancelar sin necesidad de llamar expresamente al establecimiento.

PUBLICIDAD

Por otro lado, también se han implementado medidas de "concienciación" para los usuarios. TheFork da de baja en la plataforma a los usuarios que acumulen cuatro reservas fantasma en un año, algo que solo han tenido que aplicar al 2 % de los perfiles activos en 2025.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha admitido que es complicado regular de forma general las penalizaciones al consumidor y que habría que analizar "caso por caso cuando se trata de un perjuicio real al hostelero o por el contrario el castigo al consumidor es abusivo".

PUBLICIDAD

Sánchez ha advertido de que están detectando casos de "abusos claros" por parte de restaurantes que exigen cancelaciones con "muchísimo tiempo de antelación" para no penalizar al cliente.

Además, estas penalizaciones son en muchos casos excesivas, según Facua, con cobros muy parecidos a lo que hubiera pagado el consumidor de haber acudido, pese a que el establecimiento se está "ahorrando" el producto que hubiese servido.EFE

PUBLICIDAD

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8022964351)