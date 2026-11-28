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Ceuta, 28 nov (EFE).- La Policía Local de Ceuta ha encontrado a una decena de personas migrantes, todos ellos de nacionalidad marroquí, que vivían de forma ilegal en una casa patera, donde permanecían ocultos presuntamente para ser trasladados de manera clandestina a la península.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la localización se ha producido durante una actuación llevada a cabo en una vivienda situada en la barriada de Poblado Sanidad, donde se tenía constancia de la presencia irregular de personas en su interior, sobre todo a raíz de denuncias ciudadanas que alertaron sobre la entrada constante de migrantes en el inmueble.

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Los agentes localizaron en el interior a diez personas, todas de nacionalidad marroquí, que han sido identificados y se han activado los protocolos y trámites previstos en la legislación en materia de Extranjería.

En el momento de la intervención policial no se encontraba en el interior el propietario de la casa, por lo que no ha podido ser arrestado.

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El operativo se ha desarrollado un día después de que un juez decretara el ingreso en prisión de dos personas por ocultar a diez migrantes en otras dos casas pateras.

Los registros se produjeron sobre varias viviendas en los barrios del Sarchal y el Príncipe donde se tenía constancia de la ocultación de inmigrantes y se detuvo a dos personas como presuntas autoras de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública, al encontrar también resina de hachís en uno de los inmuebles. EFE

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