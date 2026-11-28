Guardar

Mónica Collado

València, 28 nov (EFE).- Las Fallas de València cumplen el 30 de noviembre una década como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento de la Unesco que ha impulsado el turismo y ha servido para concienciar a las administraciones para cuidar, proteger y preservar la fiesta pero que no ha tenido la repercusión que querían algunos sectores del mundo fallero.

PUBLICIDAD

Artistas falleros, indumentaristas o músicos coinciden en señalar a EFE que el hecho de ser Patrimonio de la Unesco no ha servido para el despegue de sus sectores, a los que hace falta más ayuda, aunque desde la pirotecnia matizan que ha supuesto "un reconocimiento a nivel mundial como arte tradicional protegido" y "de creadores de cultura", todo ello con un censo fallero que no para de crecer en los últimos años, hasta rozar ya las 130.000 personas inscritas.

València, con unas fiestas que tienen un impacto económico de más de 700 millones de euros, ha visto cómo su turismo extranjero ha crecido gracias a un reconocimiento que la puso en "el escenario internacional" y le ha permitido "proyectar mejor la imagen de destino turístico cultural de primer nivel con un elemento diferencial".

PUBLICIDAD

Así lo cuenta a EFE la concejala de Turismo, Paula Llobet, que resalta el "impacto positivo" del reconocimiento en datos que reflejan que en 2026 "más del 50 % de las pernoctaciones hoteleras son de turista internacional, con un gasto medio más elevado", sobre todo de Italia, Alemania o Francia.

Según Llobet, el reconocimiento de la Unesco motiva al Ayuntamiento a alargar "durante todo el año una manifestación cultural que reúne arte, música, indumentaria y tradición" y no solo en marzo, el mes fallero por excelencia.

PUBLICIDAD

El Gremio de Artistas falleros no ha visto reflejado "nada positivo" en su sector tras diez años de Patrimonio de la Humanidad, sino al contrario, según el maestro mayor, Vicente Julián: "Igual vamos a peor en nuestro oficio".

Habría hecho falta, a su juicio, "una apuesta decidida por proteger el oficio que da sentido a la fiesta y eso depende de las administraciones" y, aunque reconoce que la que más les ayuda es el Ayuntamiento, frente a la Diputación y la Generalitat, incide en que el sector necesita, "desde la formación, apostar para que haya un relevo generacional y asegurar la fiesta".

PUBLICIDAD

El presidente del Gremio de Sastres y Modistas, Fran Tochena, señala a EFE que no han notado "para nada" que las Fallas sean Patrimonio de la Humanidad.

"El sector notó el cambio a partir de la pandemia de covid en 2020. La gente se volvió loca pero en el Patrimonio de la Humanidad yo no he encontrado nada", afirma para destacar que el sector "va muy bien, está en auge y en cuanto abre la agenda, se cierra enseguida".

PUBLICIDAD

La presidenta de la Asociación de Pirotécnicos de la Comunidad Valenciana (Piroval), María José Lora, señala a EFE que para el sector, el título de la Unesco ha supuesto "un reconocimiento a nivel mundial como arte tradicional protegido. Se ha ganado visibilidad como creadores de cultura junto con otros sectores".

Ayuntamientos y comisiones falleras, apunta, intentan reforzar sus presupuestos destinados a la pirotecnia para mantener "un nivel mínimo en los espectáculos, pero deberían destinar más fondos", y agrega que "el sector debería estar más protegido por la Administración, sin tantas trabas burocráticas" y el reconocimiento "debería haber supuesto es la bajada del IVA al tener consideración de sector artístico", concluye.

PUBLICIDAD

El concejal de Fiestas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, recuerda a EFE que el nombramiento "obliga a un cumplimiento obligatorio de ítems" de las Fallas -indumentaria, música, artistas falleros o pirotecnia-, que deben "cuidar, proteger y preservar" desde la Administración y es en lo que están ocupados desde su llegada al gobierno de València a mitad de 2023. EFE